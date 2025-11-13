AKTUELNO

Extra

Vernici obeležavaju dan Svetih apostola Stahija, Amplija, Urvana i druge: Obavezno ispoštujte ovaj običaj

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svete apostole Stahija, Amplija Urvana i druge.

Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo.

Neki od tih "malih apostola" bili su i Sveti apostoli Stahije, Amplije i Urvan.

Sveti Stahije je bio prvi episkop Vizanta.

Živeo je i propovedao u 1. veku i bio je pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom.

Veruje se da je mnoge pagane preobratio u hrišćanstvo, da je važio za dobrog i pravednog čoveka i da je bio veliki govornik naročito kada su hrišćanske besede bile u pitanju.

Posle šesnaest godina episkopovanja mirno je umro 54. godine. Posebno se slavi u Rumuniji i Rusiji.

Neki od tih "malih apostola" bili su i Sveti apostoli Stahije, Amplije i Urvan.

Sveti Amplije i Urvan takođe su bili saradnici Svetom Andreju i od njega su bili postavljeni za episkope

– Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnev mnogobožaca pa su ih oni obojicu ubili.

Hrišćanski vernici se danas sećaju i drugih "malih apostola" koji su postradali u slavu Isusa. Sveti Narkis je bio episkop u Atini, zbog vere je mučen i tako ubijen.

Apelije sveti je bio episkop u Irakliji Trakijskoj i, nakon dugog i bogougodnog života umro je u dubokoj starosti. Sveti Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao je veru Hristovu u Britaniji, i tamo mirno skončao.

Svi ovi svetitelji danas su primeri iskrene i duboke ljubavi i posvećenosti Bogu.

Veruje se da svi koji se sutra nađu u nevolji treba da se obrate ovim apostolima molitvom: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim".

Prema narodnom verovanju, svima koji su u molitvi iskreni, pomoć će doći.

Autor: S.M.

#Molitva

#Običaj

#Praznik

#vernici

#verovanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Danas je jedan od najtužnijih pravoslavnih praznika: Veruje se da će ova molitva pomoći svakome ko je u nevolji

Društvo

DANAS JE JEDAN OD NAJTUŽNIJIH DATUMA: Obeležavamo sabor 70 SVETIH APOSTOLA, veruje se da onaj ko je u NEVOLJI treba ovo da uradi

Društvo

DANAS SU SVETI APOSTOLI: Vernici bi trebalo da ispoštuju samo jedan običaj, ne preskačite molitvu

Društvo

OBAVEZNO ISPOŠTUJTE OVAJ OBIČAJ! Danas je veliki mučenik Irinej!

Extra

ŽENE NIKAKO DANAS NE BI SMELE OVO DA UZIMAJU U RUKE: Pravoslavni vernici slave svete apostole Karpa i Alfeja

Društvo

DANAS TREBA ISPOŠTOVATI JEDAN OBIČAJ: Pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog apostola Andronika i Juniju