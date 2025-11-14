ŠOKANTNA TAJNA OSTROGA Evo zašto vernici nose vunene čarape pred mošti Svetog Vasilija - razlog će vas ZAPREPASTITI!

Vernici vekovima dolaze u manastir Ostrog u Crnoj Gori noseći sa sobom bele vunene čarape i druge darove.

Sveti Vasilije, pravoslavni svetitelj čije se mošti čuvaju u belim stenama Ostroga, slavi se 12. maja. Njegov dan nije samo crkveni praznik, već i trenutak kada vernici svih vera osećaju posebnu duhovnu snagu i priliku za čudo.

Mošti Svetog Vasilija počivaju u steni manastira Ostrog, mesta koje svake godine posećuju hiljade vernika. Putovanje u Ostrog postalo je nezaobilazno za sve koji traže utehu, snagu i nadu.

Vernici nose darove poput ulja, tamjana, pamuka, a najposebnije - bele vunene čarape Ostrog. Preko noći ostavljene kraj moštiju, veruje se da ove čarape poprimaju duhovnu moć i svetitelj ih koristi tokom noćnih molitvenih šetnji po stenama manastira.

Simbolika vunenih čarapa u Ostrogu

Prema narodnom predanju, Sveti Vasilije svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stenama Ostroga.

Ovaj običaj je postao simbol vere, nade i duhovne povezanosti sa svetiteljem.

Kapija ljubavi u manastiru Ostrog

Manastir Ostrog nije samo mesto molitve - on je i simbol ljubavi. Legenda kaže da parovi koji prođu kroz manastirsku kapiju zajedno, držeći se za ruke, dobijaju blagoslov za dugovečan i srećan brak.

Zaljubljeni često dolaze u Ostrog, verujući da Sveti Vasilije Ostroški obezbeđuje stabilnu i plodonosnu vezu.

Sveti Vasilije Ostroški nije samo zaštitnik vernika, već i izvor snage, utehe i svetlosti za sve koji prolaze kroz životne teškoće. Vernici koji posete manastir često se vraćaju sa promenjenim pogledom na život i obnovljenom verom.

Autor: A.A.