Pronašao psa uz pomoć smrdljivih čarapa: Deka (93) i ljubimica raznežili milione (VIDEO)

Norm Feigenbaum (93) iz Kalifornije je uspeo da pronađe svog psa zahvaljujući smrdljivim čarapama, a ova neobična priča je raznežila ljude širom sveta.

Stari deka je doživeo pravu tragediju kada je 4. oktobra, tokom kratke nabavke, izgubio svog sedmogodišnjeg labradora Sani. U pokušaju da ga prati, pas je preskočio zid dvorišta i nestao bez traga.

- Posle nekoliko dana pomislio sam da je zauvek nestala. Kuća je bila prazna bez nje - ispričao je Feigenbaum za ABC News, jedva skrivajući tugu.

Odlučan da pronađe svog vernog prijatelja, Norm je potražio pomoć organizacije Dog Days Search and Rescue. Tim je odmah reagovao, preplavivši komšiluk plakatima sa dirljivim porukama kao što su: „93-godišnji vlasnik traži svog najboljeg prijatelja!“ i upozorenjima: „Ne jurite psa!“

Sedam dana kasnije pojavila se prva nada. Jedna žena javila je da je videla Sani u obližnjem prirodnom rezervatu, svega kilometar od Normove kuće. Ipak, teren je bio opasan, pun kojota, sa malo izvora vode, pa je svaki naredni trenutak mogao biti presudan.

Spasilački tim postavio je humane zamke u pokušaju da bezbedno uhvati izgubljenu ljubimicu, ali Feigenbaum je tada došao na neobičnu i iznenađujuće genijalnu ideju - rešio je da iskoristi svoje prljave čarape.

- Iskreno, mislim da je sve uspelo zahvaljujući mojim smrdljivim čarapama - našalio se kroz smeh, objašnjavajući da je miris mogao da privuče Sani i da joj ulije osećaj sigurnosti.

Dobro poznati miris voljenog vlasnika odmah je privukao Sani. Pratila je trag prljavih čarapa koji ju je, gotovo neprimetno, doveo pravo do humane zamke. Samo pola sata kasnije, akcija je uspešno okončana - Sani je bila bezbedna.

Veterinar je potvrdio da je pretrpela samo nekoliko manjih ogrebotina, ali pravi trenutak koji je dotakao srca svih prisutnih bio je ponovni susret psa i vlasnika. Sani je, mašući repom i preplavljena radošću, nežno gurkala njuškom svog Norma, kao da mu govori da ga više nikada neće napustiti.

Feigenbaum sada planira da zauvek sačuva čarape koje su mu vratile najboljeg prijatelja.

- Neću ih oprati. Staviću ih u ram i okačiti na zid -zaslužile su posebno mesto - rekao je kroz osmeh.

Još jednom, život je pokazao da prava ljubav, pa čak i ako miriše na stare čarape, ne poznaje granice, piše People.

Autor: D.Bošković