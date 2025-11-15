PROGLAŠEN NAJBOLJI SIR NA SVETU: Pobedio među 5000 učesnika iz 45 zemalja

Švajcarski sir grijer proglašen je za najbolji sir na svetu na ovogodišnjem svetskom takmičenju sireva, koje je održano u Bernu.

Prestižno međunarodno takmičenje okupilo je više od 5.000 učesnika iz 45 zemalja, prenose švajcarski mediji.

Nagrađeni grijer, 18 meseci star, proizveden je u fabrici "Vorderfultigen" u kantonu Bern, a proizvođač je Pius Hic.

Žiri od 250 stručnjaka sa pet kontinenata ocenjivao je više od 100 sireva, a u finalnom krugu predstavljeno je 14 kandidata.

"Ovo izuzetno priznanje nagrađuje izvrsnost kultnog proizvoda švajcarskog nasleđa, rezultat znanja prenošenog s generacije na generaciju više od devet vekova", saopštilo je Interprofesionalno udruženje "Grijer".

Takmičenje, koje se održava od 1988. godine, sada je prvi put organizovano u Švajcarskoj, ističući švajcarsku tradiciju i veštine u pravljenju sira.

Sledeće godine nagrade će biti dodeljene u Kordobi, u Španiji.

Autor: Iva Besarabić