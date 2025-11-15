AKTUELNO

OVO SU BILE POSLEDNJE REČI JOSIPA BROZA TITA! Njegov lekar otkrio TAJNU čuvanu više od TRI DECENIJE: Kad je video da je sve propalo, rekao je...

Jedan od ljudi koji su svakodnevno bili uz njega bio je lekar Milomir Stanković, koji je beležio sve – pa i najmanju reakciju teško bolesnog maršala.

Nedelja, 4. maj. U 18.50 časova televizijski program iznenada je utihnuo. Tridesetak sekundi crnog ekrana prethodilo je glasnom saopštenju spikera Miodraga Zdravkovića, koje je za mnoge građane zvučalo nezamislivo: - Umro je drug Tito.

Tom kratkom rečenicom Centralni komitet SKJ i Predsedništvo SFRJ objavili su vest koju je cela zemlja teško prihvatala. Preminuo je Josip Broz Tito, predsednik države i figura koja je decenijama predstavljala stub Jugoslavije. Umro je u Ljubljani, svega nekoliko dana pre nego što bi napunio 88 godina.

Borba za život u ljubljanskoj bolnici

Titovo zdravstveno stanje mesecima je bilo na ivici. Tim lekara u Ljubljani vodio je iscrpljujuću borbu protiv njegovog pogoršanja. Krajem januara morali su da amputiraju nogu, a već sredinom februara izgubio je sposobnost govora. Ostatak vremena proveo je u veštački izazvanoj komi, iz koje se više nije probudio.

Jedan od ljudi koji su svakodnevno bili uz njega bio je lekar Milomir Stanković, tada mladi doktor. On je beležio sve – nalaze, terapije i svaku, pa i najmanju reakciju teško bolesnog maršala. Stanković je preminuo 2019, ali je nekoliko godina ranije, u knjizi "Tito između života i smrti", prvi put izneo javnosti detalje poslednjih dana.

Poslednje reči

U emisiji Mire Adanje Polak, Stanković je opisao trenutak koji je, kako je rekao, zauvek ostao u njegovoj svesti.

- Kad je video da je sve propalo, njegove poslednje reči su bile: "Šta sve ovo treba da znači!" E sad, da li se to odnosilo na odluke koje je donosio, na lekare koji su mu obećavali da će terapija uspeti – ne znam. Ubrzo posle toga više nije mogao da govori, ispričao je doktor Stanković.

U 15.05, 4. maja 1980, monitior je pokazao ravnu liniju. Tri sata kasnije, cela Jugoslavija već je znala.

Dan žalosti i oproštaj od maršala

Već 5. maja iz Ljubljane je Plavim vozom dopremljen kovčeg sa Titovim telom u Beograd. Građani su u beskrajnim kolonama ulazili u Skupštinu SFRJ, prolazeći pored odra u tišini, dok su kamere beležile snažne emocije – od suza do stisnutih pesnica.

Sahrana je održana 8. maja u Kući cveća, a prisustvovali su je državnici i lideri iz celog sveta, među njima Margaret Tačer, Indira Gandi, Leonid Brežnjev i Jaser Arafat. Bio je to jedan od najposećenijih državnih sprovoda u modernoj istoriji.

Zagonetka koja je ostala iza njega

Čovek koji je decenijama personifikovao moć, stabilnost i jedinstvo Jugoslavije, napustio je svet sa rečenicom koja je postala simbol nerazjašnjenih pitanja jedne epohe: "Šta sve ovo treba da znači."

