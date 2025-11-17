Nije fotomontaža, već stvarnost! Ovo je jedan od najmističnijih manastira Srbije, od prizora zastaje dah

Predivan video nastao zahvaljujući dronu uspeo je da prikaže jedan od najmističnijih manastira Srbije u sasvim novom svetlu.

Neverovatne scene jasno pokazuju zašto ga mnogi smatraju jedinstvenim, ali i jednim od najlepših naše zemlje.

"Ovčarsko-kablarska klisura nije samo geografski fenomen već i duhovni predeo od posebnog značaja. Krajem 14. veka, pred naletima Osmanlija, u ovu teško dostupnu oblast povlače se monasi iz manastira Hilandara i drugih svetogorskih svetinja. Skriven među stenama Ovčara i Kablara, Manastir Uspenje odiše tišinom i duhovnim mirom Srpske Svete Gore", piše u opisu.

Spektakularni kadrovi iako zabeleženi kamerom umnogome i sami prikazuju barem deo mira koji se tamo može iskusiti.

"Iako najmlađi među deset ovčarsko-kablarskih manastira, njegova istorija, simbolika i duhovni značaj prevazilaze vekove. Zbog svog položaja, vidljiv je gotovo sa svake tačke u dolini - kao prirodni duhovni osmatrač Ovčarsko-kablarske klisure i svedočanstvo monaške istrajnosti i žive vere", navedeno je.

Autor: S.M.