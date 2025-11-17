Večeras izgovorite ovu molitvu: Veruje se da ćete sanjati...

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave prepodomučenike Galaktiona i Epistimu. Prema narodnim verovanjima, večeras treba da izgovorite ovu molitvu i sanjaćete osobu koja vam je suđena.

Ovo dvoje hrišćanskih mučenika danas se smatra zaštitnicima svih ljudi koji vole kakva god ta ljubav bila - bratska, sestrinska, prijateljska, telesna ili duhovna.

Stari kažu i da je na današnji dan moguće otkriti ko nam je srodna duša. Pred spavanje, prema narodnom verovanju, treba izgovoriti ovu molitvu i osoba koju sanjate vam je suđena.

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.

Autor: A.A.