Vrsta mačke primećena nakon jednog veka: Nećete verovati gde pravi jazbinu

Evropske divlje mačke Felis silvestris ponovo su primećene u jugozapadnoj Engleskoj prvi put posle više od jednog veka, pokazala je dvogodišnja studija.

Studija, koju je sproveo "South West Wildlife Project" u saradnji sa "Devon Wildlife Trust", "Forestry England" i "Derek Gow Consultancy", zaključila je da srednji Devon pruža pravo stanište za održivu populaciju Felis silvestris, piše Gardijan.

Šumski predeli obezbeđuju sklonište i mesta za jazbine, dok travnate površine i žbunje stvaraju dobar teren za lov. Istraživanje predviđa kontrolisano puštanje između 40 i 50 životinja, ali ne pre 2027. godine. Studija takođe ukazuje da divlje mačke ne bi predstavljale opasnost za ljude, stoku ili kućne ljubimce.

Mogući izazovi uključuju ukrštanje sa domaćim i drugim divljim mačkama, što može da ugrozi genetsku sigurnost vrste, kao i potrebu za saradnjom sa lokalnim zajednicama i organizacijama za dobrobit mačaka radi sprovođenja programa kastracije i sterilizacije.

Vođa projekta za divlje mačke u Devonu, Ket Džefs, istakla je da bi povratak te, kritično ugrožene vrste, bio značajan korak u obnovi autohtonog divljeg sveta i balansiranju lokalnih ekosistema.

Autor: D.Bošković