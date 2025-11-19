Malo poznato pravilo Aranđelovdana: Zašto NIJE svejedno ko sedi na čelu trpeze

Sezona slava zauzima posebno mesto u našoj tradiciji i svake godine joj se radujemo. To je dan kada se obeležava zaštitnik doma, ali i prilika da se kuća ispuni porodicom, prijateljima i dragim gostima.

Prema predanju, Aranđelovdan je bio krsna slava cara Dušana. Veruje se da je tokom svake proslave stajao dok je dočekivao goste, a anđeo mu je, kako legenda kaže, sedeo na ramenu. Kada je jednom prilikom iz umora seo, anđeo se uvredio i odleteo, pa je caru trebalo mesecima da ga povrati u svoju naklonost.

Znamo svi koliko su pripreme za slavu obimne, a ponekad traju danima. Brine se o jelima, tortama, piću, ikonama, sveći, ali i o praktičnim stvarima poput stolica, posuđa i rasporeda gostiju. Ipak, postoji još jedno manje poznato pravilo: pravilo sedenja. Svaki gost, prema običaju, ima svoje simbolično mesto, otkrila nam je etnolog Snežana Ašanin.

"Slava je nekada predstavljala svojevrstan predah, jer se uglavnom održavala zimi, kada su poljski radovi završeni. Ljudi su se družili, pevali, veselili se i razmenjivali novosti. Uloga domaćina oduvek je bila ista, a jedno od nepisanih pravila jeste raspored sedenja gostiju, zasnovan na verovanju", započinje Snežana.

Kako se određuje ko gde sedi?

Ikona se uvek postavlja prema istoku, i taj deo smatra se "čelom sovre"- svečane trpeze.

"Svaki gost se dočekuje sa posebnom pažnjom, kao neko kome se ukazuje čast. Na čelu sovre sedi najvažniji gost, često kum, ujak ili osoba koja je posebno poštovana. Ponekad je to prijatelj za koga se veruje da donosi sreću i blagostanje domu. Slično je kao kod izbora položajnika za Božić", objašnjava etnolog.

U tradicionalnoj kulturi, raspored sedenja bio je strogo određen: na čelu sovre najugledniji gost, zatim muškarci poređani po godinama, rodbinskoj bliskosti ili društvenom ugledu, dok su žene imale svoje mesto u donjem delu trpeze. Danas se ti običaji uglavnom ublažavaju - domaćini najčešće sami rasporede goste ili ih puste da sami odaberu mesto.

Snežana dodaje da osoba koja sedne na čelo trpeze ima posebnu dužnost: treba da bude dobar govornik, neko ko će znati da izgovori zdravicu i poželi domaćinu i prisutnima zdravlje, napredak i svaku sreću.

Autor: Iva Besarabić