Kupila Barbiku za 9 evra u radnji polovne odeće – ispostavilo se da vredi pravo BOGATSTVO

Kupovina u sekond hend radnjama često liči na potragu za blagom — nikad ne znaš šta ćeš izvući između starih jakni, retro haljina i zaboravljenih sitnica. Upravo takav „ulov“ jedne žene postao je hit na internetu.

Na Redditu je podelila kako je, sasvim slučajno, u jednoj radnji ugledala Barbiku iz 1962. godine, uredno zapakovanu u originalnu kutiju.

„Bila je gužva, a onda sam je spazila na polici — retro Barbika, cena devet evra“, napisala je. Kupila ju je odmah, ubeđena da je reč o novijoj reprodukciji.

Tek kasnije je shvatila da u rukama drži Mattel Platinum Blonde Bubble Cut Barbie, jedan od najređih modela iz ranih ’60-ih.

Koliko takva Barbika zapravo vredi?

Prema podacima specijalizovanog sajta The Toys Time Forgot, ovaj model danas ide i do 500 evra, dok je poslednja eBay aukcija za primerak u lošijem stanju završena na čak 610 evra.

„Moja ima malo zelenila oko ušiju, verovatno od minđuša, ali je u odličnom stanju. Čini mi se da samo fali nakit. Sve ostalo izgleda neverovatno“, napisala je žena.

Reddit oduševljen

Priča je ekspresno postala viralna, a komentari su se samo nizali:

„Ovo je nemoguće naći! Toliko sam ljubomorna!“, napisala je jedna korisnica.

„I da ne znaš ništa o Barbikama, vidiš da je ovo posebno“, dodao je drugi korisnik.

Još jedan dokaz da sekond hend radnje kriju prave male dragulje — potrebno je samo malo sreće i dobro oko, piše Biznis Kurir.

Autor: Iva Besarabić