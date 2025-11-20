OVAKO SE PRAVILNO ČESTITA SLAVA: Samo mali broj ljudi zna koje reči donosi sreću i blagostanje

Običaji i tradicija su se kroz vekove i decenije menjali, pa se od toga da su se gosti nekada na slavu zvali lično do današnjeg shvatanja da se na slavu ne zove i da dolazi svako ko misli da treba da upriliči taj dan u kući domaćina.

Nekada se nosila u kuću ljudi koji se pozivaju na slavu pogača, lepinja ili hleb na poklon, u nekim krajevima i jabuka, koja je gostu davala posle tu voćku na dar.

Običaji se iz godine u godinu menjaju, mnogi su nestali i danas retko ko odlazi na slavuako ga domaćin nije pozvao na nju. Ljudi sve češće planiraju goste unapred, što zbog prostora, što zbog pripreme hrane, a pitanje koja se svake godine uoči praznika postavlje jeste i - kako se pravilno čestita slava i da li ima nekih izuzetaka.

Kako se pravilno čestita slava?

Pravilo je i da domaćin gosta dočeka pred kućom ili na pragu doma rečima: "Dobro došli", a gost čestita slavu na ovaj način:

- Čestit sveti (npr. Mrata) i srećna ti slava domaćine! Nek Bog da zdravlja i sreće, tebi i tvojoj porodici!

Domaćin odgovara:

- Hvala i dobro nam došli! I vama neka Bog i sveti (npr. Mrata) pomognu da dosta godina dolazite i da slavimo u zdravlju i veselju!

Kako koji gost dolazi na slavu prvo se poslužuje slavskim žitom i otpije gutljaj osveštanog vina. Najpre se prekrsti, poželi dobro zdravlje kući u koju je došao, a kad završi gosti po starešinstvu sedaju za sto.

Šta se najčešće poklanja za slavu?

Ranije, dok nije bilo ovoliko prodavnica već gotovih proizvoda gosti su nosili na poklon stvari koje su mogli sami da proizvedu ili koje su pravili od domaćih proizvoda. Često se u kesama nalazilo vino, rakija, jabuke, brašno. Poenta poklona nije bilo da bude skup, već da bude nešto što će domaćin koristiti i što će mu biti drago.

Danas se sve češće kupuju skupi pokloni, iako to nije zapravo poenta priče. Tako se često poklanjaju kozmetika, nakit, escajg, posteljina, kao i čarape, košulje, parfemi, luksuzne igračke i slične stvari.

Poklanjanje pića je takođe nešto što prati tradiciju, flaša pića, vino ili neka žestina, kafa, bombonjera ili čokolada, uvek su dobar izbor. Ono što nosi posebnu težinu su neke stvari koje su ručno rađene, a ako ste ih vi specijalno proizveli za tu priliku onda je domaćinu puno srce.

Aranđelovdanse kao i svaka druga slava čestita, tako da nema greške ukoliko ispoštujete gore navedena uputstva za čestitanje svake slave, pa i ove.

Autor: Iva Besarabić