Sada postoji i med s ukusom čokolade: Dobijen je na neverovatan način

Grupa naučnika sa Državnog univerziteta Kampinasa razvila je proizvod od meda i ljuski zrna kakaa, a može se jesti ili dodavati u hranu i kozmetiku. Predstavili su ga u žurnalu ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Istraživači su koristili med domaćih pčela kao jestivi rastvarač da izvuku stimulante poput teobromina i kofeina, koji se povezuju sa zdravljem srca, iz ljuski kakao zrna. Ove ljuske se obično odbacuju tokom proizvodnje čokolade i drugih derivata kakaa.

Proces ekstrakcije potpomognut ultrazvukom takođe je obogatio med fenolnim jedinjenjima, koja imaju antioksidativna i protivupalna svojstva, piše ﻿Phys.org.

Istraživači koji su ga probali kažu da, u zavisnosti od odnosa meda i ljuski, ima jak ukus čokolade, mada još planiraju testove ukusa proizvoda i drugih senzornih svojstava.

- Naravno, najprivlačniji je ukus, ali naše analize su pokazale da ovaj med ima niz bioaktivnih jedinjenja koja ga čine prilično zanimljivim sa nutritivne i kozmetičke tačke gledišta – rekao je Felipe Sančez Braganjolo, prvi autor studije.

Testiran je med pet vrsta koje se nalaze u Brazilu: bora (Tetragona clavipes), žatai (Tetragonisca angustula), mandasaja (Melipona quadrifasciata), mandagvari (Scaptotrigona postica) i mosa-branka (Frieseomelitta varia). Ljuske kakaa je obezbedila jedinica Kancelarije za koordinaciju sveobuhvatne tehničke pomoći (CATI) Departmana za poljoprivredu i snabdevanje države Sao Paulo u Sao Žoze do Rio Pretu.

Autor: Marija Radić