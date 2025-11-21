AKTUELNO

Extra

AKO OBOŽAVATE APARATE ZA IGRAČKE, OVAJ VIRALNI TRIK MORATE DA ZNATE: Momak otkrio kako osvaja plišane nagrade svaki put na istu foru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Svi koji su ikada pokušali da osvoje plišanu igračku na popularnim aparatima sa hvataljkama dobro znaju koliko to zna biti frustrirajuće - hvataljka često ispusti nagradu tik pred ciljem.

Međutim, jedan mladić pronašao je trik koji navodno uvek pomaže, a video njegovog „rešenja“ postao je viralni hit sa više od 2,5 miliona lajkova na internetu, prenosi Index.hr.

Kako trik funkcioniše

Na prvi pogled, trik deluje jednostavno. Umesto da hvataljku postavite direktno iznad igračke koju želite, potrebno je da je pomerite iznad ograde koja deli prostor sa nagradama.

Zatim, lagano ljuljajte hvataljku, i kada se nađe u luku tačno iznad željene igračke, pustite je. Kada hvataljka uhvati plišani plen, dovoljno je samo prebaciti je preko ograde i nagrada je vaša.

Autor: Iva Besarabić

#Luna park

#hvataljka za igračke

#igračke

#medvedić

#trik

POVEZANE VESTI

Horoskop

Ovaj znak horoskopa je miljenik sudbine - svi mu zavide, a ni sam ne zna koliko je zapravo moćan

Lifestyle

Pegla ostavlja fleke na odeći? Uz par caka će biti brzo i efikasno očišćena

Horoskop

Ovaj horoskopski znak nikad vam neće reći šta stvarno misli, vole da zadrže neke stvari za sebe

Lifestyle

Nećete verovati! Ovaj trik uklanja fleke od rđe sa tkanine za samo nekoliko minuta

Košarka

'NE ŽELIMO DA SE VRAĆAMO NA NJIHOV TEREN' Karlik veruje da Partizan sutra osvaja titulu - Moćnim rečima je najavio četvrti meč protiv Budućnosti

Zadruga

Bacio se u akciju: Gastoz ne pušta Kristinu na miru, ona provalila da želi da bude njen MOMAK! (VIDEO)