ŠTA DA RADITE SA STARIM KARTICAMA?! Nikako ih ne bacajte, stići će vam kazna čak 2.500 evra

Stare bankovne, kreditne i zdravstvene kartice ne bi trebalo bacati u kućni otpad, jer sadrže čipove i lične podatke, pa njihovo nepropisno odlaganje može dovesti do zloupotreba ili novčanih kazni.

Kartice je neophodno prethodno uništiti – posebno čip i sve vidljive podatke – ili ih predati banci ili ovlašćenoj firmi za reciklažu.

Zašto se kartice ne odlažu u običan otpad

Iako deluju kao običan komad plastike, kartice imaju integrisani elektronski čip i samim tim spadaju u kategoriju elektronskog otpada. Nepropisno odlaganje može biti kažnjivo, a uz to nosi i rizik krađe identiteta.

Bankovne, kreditne i zdravstvene kartice sadrže osetljive podatke, pa jednostavno presecanje napola i bacanje u kantu nije dovoljno. Takva praksa može dovesti do:

- mogućnosti da neko dođe do vaših podataka,

- novčanih kazni koje u pojedinim zemljama dostižu i do 2.500 evra,

- štete po životnu sredinu, jer se elektronske komponente ne smeju tretirati kao običan otpad.

Bez obzira na to što je verovatnoća kontrole mala, rizik zloupotrebe i ekološke posledice ostaju značajni. Najbezbednije je odneti ih u centar za reciklažu elektronskog otpada, ali pre toga je potrebno fizički ih uništiti.

Uništavanje bankovnih i kreditnih kartica

Preporučeni postupak uključuje:

- sečenje čipa na više delova,

- presecanje magnetne trake,

- uništavanje dela gde se nalaze ime i IBAN,

- kod kreditnih kartica, uništavanje prostora za potpis.

Idealno je koristiti poseban uređaj za sečenje kartica, ali i kvalitetne makaze mogu poslužiti ako se naprave svi potrebni rezovi.

Šta uraditi sa zdravstvenim karticama

I one sadrže čip i lične podatke, pa je potrebno:

- iseći čip,

- učiniti nečitljivim ime, datum rođenja i broj osiguranja,

- uništiti fotografiju tako da nije prepoznatljiva.

Što je kartica isečena na sitnije delove, to je bezbednije.

Najjednostavnija opcijaAko ne želite sami da se bavite sečenjem i odnošenjem u reciklažni centar, većina banaka nudi mogućnost da im vratite stare kartice. Oni će se pobrinuti za njihovo pravilno i sigurno uništavanje, bez rizika po vaše podatke.

Autor: Iva Besarabić