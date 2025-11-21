AKTUELNO

'OSVANULA' U ČUVENOJ OSVETNIČKOJ 'MALOJ CRNOJ HALJINI' Princeza Dajana dobila novu voštanu figuru! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Princeza Dajana prikazana je u crnoj koktel haljini sa otvorenim ramenima, koja je postala poznata kao "osvetnička haljina"

Više od 28 godina nakon smrti u francuskoj prestonici, princeza Dajana vratila se u Pariz u muzeju Grevin kao voštana figura u prirodnoj veličini, odevena u jednu od svojih najpoznatijih modnih kombinacija.

"Princeza naroda" u poznatoj haljini

"Princeza od naroda" prikazana je u crnoj koktel haljini sa otvorenim ramenima, koja je postala poznata kao "osvetnička haljina", uz malu torbicu, visoke potpetice i bisernu ogrlicu koju je tada nosila. Dajana je odabrala ovu kombinaciju za dobrotvornu večeru u junu 1994. godine u Londonu. Dan ranije, princ Čarls je u televizijskom intervjuu priznao preljubu, što je haljinu pretvorilo u simbol protesta prema kraljevskoj porodici.


„Svojom bojom, odvažnim krojem i dubokim dekolteom, "osvetnička haljina" prkosila je kraljevskom protokolu. Postala je simbol novostečene slobode“, navodi se u izjavi popularnog muzeja voštanih figura.

Princeza Dijana poginula je u Parizu 31. avgusta 1997. u 36. godini, nakon što se automobil u kojem je putovala sa svojim partnerom Dodijem Fejedom zabio u stub tokom potere paparaca. Njena smrt izazvala je talas tuge u Britaniji i širom sveta.

U muzeju Grevin, voštana figura Dajane biće predstavljena uz mnoge prošle i sadašnje velikane, uključujući Mariju Antoanetu, Bijonse, Eltona Džona, Alberta Ajnštajna i Nelsona Mandelu.

Autor: D.Bošković

