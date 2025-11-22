Prodato drugo najskuplje umetničko delo na svetu: Na aukciji za samo 20 minuta ostavljeno stotine miliona, ovo su podaci o kupcu

Pre ovog rekorda, najvišu cenu za jedno Klimtovo delo držala je "Dama s lepezom", koja je 2023. godine u Londonu prodata za 85,3 miliona funti.

Slika koju su tokom Drugog svetskog rata ukrali nacisti, a koja je zamalo stradala u požaru, prodata je u utorak na aukciji u Njujorku za 236,4 miliona dolara. Time je postala drugo najskuplje umetničko delo ikada prodato na aukciji, kao i najskuplje moderno umetničko delo ponuđeno na aukciji.

Za "Portret Elisabeth Lederer", koji je Gustav Klimt naslikao između 1914. i 1916. godine, nadmetalo se šest kupaca tokom čak 20 minuta.

Ulje na platnu, visoko skoro dva metra, prikazuje ćerku njegovog glavnog zaštitnika, obučenu u kineski kimono, kako stoji ispred plave tapiserije sa azijskim motivima. Sotheby's, aukcijska kuća koja je organizovala prodaju, nije otkrila identitet novog vlasnika.

Najskuplje umetničko delo ikada prodato na aukciji i dalje je "Salvator Mundi", pripisan Leonardu da Vinciju, kupljen 2017. godine za 450 miliona dolara.

Predstavnik Sotheby’sa izjavio je da su portreti ovakvih dimenzija iz Klimtovog najkreativnijeg perioda (1912–1917) izuzetno retki i da se većina nalazi u velikim muzejskim kolekcijama. Istakao je da je slika prodata ove večeri jedan od samo dva takva portreta koji su ostali u privatnom vlasništvu.

U periodu Drugog svetskog rata sliku su ukrali nacisti, a kasnije je bila gotovo uništena u požaru. Ipak, 1948. godine vraćena je Elizabethinom bratu Erichu, koji je često bio model Egonu Šileu, Klimtovom savremeniku i prijatelju. Erich je sliku zadržao sve do 1983. godine, kada ju je prodao, dve godine pre svoje smrti.

Pre ovog rekorda, najvišu cenu za jedno Klimtovo delo držala je "Dama s lepezom", koja je 2023. godine u Londonu prodata za 85,3 miliona funti.

U četvrtak će Sotheby's u Njujorku ponuditi na aukciji i autoportret Fride Kahlo. Očekuje se da bi i to delo moglo da dostigne rekordnu cenu kada su u pitanju radovi ove umetnice. Procena vrednosti iznosi između 40 i 60 miliona dolara. Slika iz 1940. godine, pod nazivom "San (Krevet)", prikazuje Fridu kako spava u krevetu, dok iznad nje stoji veliki kostur.

Za sada rekord za njena dela drži autoportret iz 1949. godine, "Diego i ja", prodat za 34,4 miliona dolara.

Autor: D.Bošković