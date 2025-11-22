VAŽAN DAN ZA VERNIKE! Sutra se obeležava nedelja po Duhovima: Evo šta je STROGO ZABRANJENO

Nedelja po Duhovima se u starim kalendarima uvek držala kao dan za dušu, dan kada se uspori ritam, spuste ramena i sve što je teško ostavi po strani.

U pravoslavnoj tradiciji poznata je i kao 24. nedelja po Pedesetnici, i spada među praznike koji nisu glasni, ali nose snažnu unutrašnju poruku. Vernici je obeležavaju povlačenjem iz svakodnevnog haosa, izbegavanjem teških poslova i okretanjem unutrašnjem miru. Mnogi stariji će vam reći da se na ovaj dan ne započinje ništa što zahteva napor jer je vreme rezervisano za duhovno obnavljanje.

Ovaj praznik nije samo deo liturgijskog kalendara. On je prvi podsetnik pred zimu da čovek treba da zastane, okrene se sebi i zamoli za svetlost, jasnoću i oproštaj. Zato običaji koje prate Nedelju po Duhovima deluju jednostavno, ali zapravo su duboko ukorenjeni u potrebi da se dom smiri, a duša ispere od svakodnevnih briga.

U središtu ovog dana stoji ideja o unutrašnjem miru. Vernici se podstiču da taj dan posvete molitvi i tihom razmišljanju, bez velike pompe i spoljašnje dramatike. Praštanje je ključna tema. Smatra se da je praznik najefikasniji upravo onda kada se čovek otvori prema oproštaju, i drugima i sebi. Sve što se tog dana čini treba da ide u smeru smirivanja srca i pronalaženja balansa koji se često gubi u svakodnevici.

Zato se izbegavaju teški i fizički poslovi. Stari običaji kažu da tog dana ne valja ni prenositi velike terete ni započinjati nove obaveze. Posebno se izbegava rad sa iglama i svim oštrim predmetima, verovalo se da takvi poslovi “seku” mir u kući. Sav fokus ostaje na duhovnoj strani života, a taj pristup je kroz generacije opstao isto onako stabilno kao i verovanja za velike praznike.

Jedan od najraširenijih običaja jeste odlazak u manastire posvećene Svetoj Trojici. Vernici ih posećuju radi pomirenja, ali i zbog molitvi za isceljenje od bolesti, unutrašnjih i fizičkih. Ljudi koji na ovaj dan krenu put manastira najčešće idu sa jasnom namerom da zatvore stare rane i otvore prostor za nešto novo.Uloga manastira na ovaj praznik nije samo religijska. Ona je i socijalna i emocionalna. Mnogi nose pitanja za koja ne traže direktan odgovor, nego osećaj smirenosti. Povratak iz manastira uvek se doživljava kao ulazak u dom sa novom energijom i svežim mirom.

Jedan od najlepših običaja vezan je za osveštanu vodicu. Vernici je donose iz manastira i drže u kući kao blagi simbol zaštite. Veruje se da ta vodica donosi harmoniju i mir tokom cele godine i često se koristi kada porodica prolazi kroz težak period. Nekada se stavljala i u prag kuće, kao znak da dom ostaje stabilan i zaštićen.

U nekim krajevima Srbije ovaj praznik se drži veoma strogo. Stariji običaji kažu da se tri dana ne radi ništa. Ni u kući, ni oko kuće. Potpuni odmor se posmatra kao znak poštovanja prema rečima apostola i kao način da se čovek spusti na “nižu brzinu” pre ulaska u hladnije, tamnije mesece godine. Sve što se inače podrazumeva kao svakodnevna obaveza - zanemaruje se i ostavlja za kasnije.

Nedelja po Duhovima je tih praznik, ali vreme koje čoveka izuje iz svakodnevice i i vrati mu osećaj oslonca. Takvi praznici možda deluju neupadljivo, ali upravo oni najviše znače kad se životi ubrzaju više nego što treba.

Autor: S.M.