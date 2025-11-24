AKTUELNO

ŠOK SNIMAK IZ GRČKE ZAPALIO MREŽE! Misteriozna žena u belom stoji nepomično na plaži sa ispruženim rukama (VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Neobičan i impresivan video snimljen na plaži Malaki u Pelionu u Grčkoj postao je viralan na društvenim mrežama poslednjih sati, izazvavši mnoštvo komentara i diskusija.

Snimak prikazuje misterioznu devojku obučeno u belo od glave do pete, kako stoji na plaži, ostajući nepomična u meditativnom položaju.

Njeni pokreti su mirni i kontrolisani, ruke su joj ispružene dok deluje kao da je povezana sa prostorom i prirodnim okruženjem oko sebe, kao da izvodi lični ritual ili vežbu apsolutne koncentracije.

Prema rečima korisnika koji komentarišu snimak na društvenim mrežama, ova posebna slika nije izolovan incident. Oni navode da se mlada žena često pojavljuje na istom mestu, uglavnom u jutarnjim satima, izvodeći slične trenutke tišine i meditacije u moru, svaki put privlačeći pažnju prolaznika.

Drugi scenu vide kao čin ličnog mira ili poseban način vežbanja, dok je neki opisuju kao "mistični i moderni ritual" koji privlači pažnju.

Snimak se i dalje brzo širi društvenim mrežama, sa hiljadama pregleda i raznim komentarima, dok identitet devojke nije otkriven, kao ni šta se tačno krije iza ovog performansa.

Autor: Jovana Nerić

#Grčka

#Plaža

#ispružene ruke

#žena u belom

