POČELO UPALOM GRLA, ZAVRŠILO SE AMPUTACIJOM RUKU I NOGU Žena jedva izvukla živu glavu, pa poručila: Ovo se svakom može dogoditi!

Sve je počelo u junu kada je Džejn dobila upalu grla, a ubrzo joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Džejn Hejli, računovođa iz kanadske Alberte, doživela je nezamislivu zdravstvenu dramu koja je započela naizgled bezazlenom upalom grla, a završila borbom za goli život. Ova 41-godišnja žena odlučila je da javno podeli svoju priču o „razarajućoj“ bolesti koja je dovela do amputacije obe ruke i obe noge, kako bi upozorila druge na opasnosti koje se često zanemaruju.

Sve je počelo u junu kada je Džejn dobila streptokoknu upalu grla. Posle standardne terapije antibioticima koja je trajala oko deset dana, izgledalo je kao da se oporavlja. Međutim, samo dva meseca kasnije njeno zdravstveno stanje naglo se pogoršalo.

Od bolova u vilici do inducirane kome

Krajem avgusta Džejn je počela da oseća neobičan bol u vilici, obrazu i levoj strani vrata. U početku je te simptome povezivala sa reakcijom žlezda na neku infekciju ili sa pogoršanjem poremećaja temporomandibularnog zgloba (TMJ) od kojeg je ranije patila.

Ali situacija je brzo eskalirala. Kada se pojavilo oticanje vrata praćeno povraćanjem, Džejn je 24. avgusta hitno prevezena u bolnicu.

„To je poslednje čega se sećam“, ispričala je Džejn. „U jednom trenutku sam bila dobro, a već u sledećem više nisam bila, i hitno su me vozili na intenzivnu negu.“

Njen krvni pritisak i broj otkucaja srca drastično su pali, zbog čega su lekari morali da je uvedu u medicinski induciranu komu. Dijagnoza je bila zastrašujuća: streptokok grupe A koji je prešao u sindrom toksičnog šoka (TSS). Prema navodima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), reč je o retkom, ali po život opasnom stanju uzrokovanom bakterijskim toksinima, koje može dovesti do otkazivanja organa i smrti u velikom broju slučajeva.

„Izbor je bio ili spasiti život ili spasiti udove“

Džejnino zdravstveno stanje pogoršavalo se ogromnom brzinom. Uz visoku temperaturu, napade i otkazivanje organa, tkivo na njenim rukama i stopalima počelo je da odumire i tamni.

„Bilo je poražavajuće gledati sopstvene ruke“, prisetila se Džejn. „Pošto stopala tada još nisu promenila boju, imala sam malo nade da ću bar moći da hodam. Ali trebalo je samo dve nedelje da ruke poprime izgled koji se vidi na najstrašnijim medicinskim fotografijama. Sve se dešavalo munjevitom brzinom.“

Lekari su nju i njenu porodicu suočili sa surovom istinom: jedini način da joj spasu život bila je amputacija udova.

Posle mesec dana u bolnici, Džejn je prebačena u drugu ustanovu, gde joj je 1. oktobra izvršena amputacija obe šake. Manje od dve nedelje kasnije, amputirane su joj i obe noge ispod kolena. Do tog trenutka bolovi su bili toliko nepodnošljivi da je Džejn, kako sama kaže, očajnički želela da operacija bude urađena.

Život nakon tragedije

„Bilo je užasno gledati kako mi je donji deo stopala crn – izgledao je kao uložak za cipelu. Mrtva koža se odvajala od zdrave, a bol je bila neprestana“, opisala je Džejn period pre operacije. „Bilo je toliko bolno da sam mislila da bilo šta mora biti bolje od toga. Bila sam spremna na amputaciju. Izbor je bio ili spasiti život ili pokušati spasiti udove – lekari su izabrali život i zahvalna sam jer sam danas živa.“

Džejn je trenutno u procesu oporavka. Njena porodica pokrenula je kampanju na platformi GoFundMe kako bi prikupili sredstva za dugotrajnu rehabilitaciju, koja uključuje fizikalnu i psihološku terapiju, kao i nabavku proteza koje će joj omogućiti samostalan život.

Uprkos svemu, Džejn ostaje pozitivna i usmerena na budućnost, ne dozvoljavajući da je razmišljanja o prošlosti ili pitanja „šta bi bilo kad bi bilo“ uvedu u depresiju.

Svoju priču odlučila je da podeli kako bi podigla svest o ovom „tihom ubicu“. Nada se da će njeno iskustvo podstaći ljude da ozbiljnije shvate infekcije i na vreme potraže lekarsku pomoć. „Ovo je moglo da se dogodi bilo kome. Pravo je čudo da sam uopšte stigla do bolnice. Ako ova priča dopre do ljudi i spasi bar jedan život – vredelo je“, zaključila je Džejn.

Autor: Jovana Nerić