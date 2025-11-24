NESTVARNI KADROVI: Grad utonuo u potpunu tamu: Biće bez Sunca sve do ovog datuma u 2026. godini

Utkijagvik, najseverniji grad Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je ušao u period polarne noći, prirodnog fenomena tokom kojeg Sunce ne izlazi iznad horizonta više od dva meseca. Sledeće jutro koje će stanovnici ovog arktičkog gradića videti očekuje se tek 22. januara 2026. godine.

Smešten oko 800 kilometara severozapadno od Ferbanksa, Utkijagvik (nekada Barou) broji oko 4.400 stanovnika naviknutih na ekstremne klimatske uslove. Grad leži na 71,17 stepeni severne geografske širine, na severnoj obali Aljaske, tik uz ledeni Arktički okean. Ovo područje poznato je i po arheološkim nalazištima starim preko 1.500 godina.



Dva meseca bez Sunca

Zime u Utkijagviku donose više od 60 dana neprekidnog mraka, dok je leto sušta suprotnost: gotovo tri meseca neprekidnog sunčevog sjaja. Iako se grad sada nalazi u potpunom mraku, stanovnici se oslanjaju na prigušeni sumrak koji traje nekoliko sati dnevno, kao i na spektakularnu auroru borealis.

Polarnoj noći prethodi i prati period intenzivnih sumraka, dok jedino prirodno svetlo dolazi od aurore i refleksije zvezdane svetlosti na snegu i ledu. Ovaj fenomen posledica je nagiba Zemljine ose, zbog kog Sunce tokom dela godine jednostavno ne može da se podigne iznad horizonta na visokim geografskim širinama.

Arktik u mraku

Slično Utkijagviku, i Svalbard, norveško arhipelago duboko u Arktiku, prolazi kroz dug mračni period. Na Svalbardu mračna sezona traje od kraja oktobra do sredine februara, a njen najintenzivniji deo, polarna noć, proteže se od 14. novembra do 29. januara. Zbog svoje udaljenosti od glavnog kopna, Longjerbjen ima čak 113 dana potpune tame, dok Tromse, daleko južnije, ima svega 49.



Aurora na sceni

Ovih dana Sunce je proizvelo tri snažne erupcije usmerene ka Zemlji, što znači da bi aurora borealis mogla da bude vidljiva znatno južnije nego inače. Naelektrisane čestice koje ulaze u Zemljinu atmosferu stvaraju zapanjujuće svetlosne zavese u nijansama zelene, ljubičaste i crvene.



Dok južnu polarnu svetlost, auroru australis, najčešće mogu da vide samo pingvini i polarni istraživači, severna hemisfera ovih dana bi mogla da ponudi neobično intenzivne prizore.

Zašto je polarna noć važna?

Duga tamna sezona direktno utiče na formiranje polarnog hladnog vrtloga, ogromne mase hladnog vazduha koja se zadržava iznad Severnog pola i utiče na vremenske obrasce širom severne hemisfere. Snaga i stabilnost ovog vrtloga često određuju kakve će zime biti u Evropi, Rusiji i Severnoj Americi.

Dok Arktik tone u mesece tišine i mraka, stanovnici Utkijagvika i drugih severnih zajednica nastavljaju svoj svakodnevni život, potvrđujući još jednom izuzetnu otpornost ljudi na krajnje klimatske izazove.

Autor: D.Bošković