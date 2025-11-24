Najstarija žena na svetu (116) otkrila je tajnu dugog života i ne, nije ono što većina ljudi misli

Etel Kejterhem, najstarija osoba na svetu, ovog leta je proslavila svoj 116. rođendan, a otkrila je i svoj savet za dug život koji je sve iznenadio.

Etel Kejterhem, najstarija osoba na svetu, ovog leta je proslavila svoj 116. rođendan, i dalje iznenađujuće vitalna i raspoložena da mlađima podeli savet kako doživeti duboku starost. Rođena je 21. avgusta 1909. godine u Engleskoj, u vreme vladavine kralja Edvarda VII, a danas živi u domu za stare, gde je u okruženju porodice obeležila svoj veliki dan.

Za više od jednog veka života, Etel je preživela gotovo sve što istorija može da ponudi — dva svetska rata, Hladni rat, pad Berlinskog zida, velike društvene promene, ali i lične izazove koji su je oblikovali.

Na pitanje kako je doživela 116. godinu, Etel ima kratak i jednostavan odgovor:

„Nikada se ne svađam s ljudima. Slušam — i radim ono što želim.“

Kaže da je ključ njene dugovečnosti u miru, strpljenju i izbegavanju nepotrebnih konflikata. Tokom života birala je da izbegava stres, ljutnju i svađe, a ova filozofija, jednostavna ali moćna, postala je njen recept za dug i kvalitetan život.

Etel je odrasla kao drugo najmlađe dete u porodici sa osmoro dece. Još kao mlada bila je željna avantura. Sa 18 godina, 1927, preselila se u Indiju, gde je tri godine radila kao dadilja u jednoj britanskoj porodici.

Nakon povratka u Englesku upoznala je svog budućeg muža, Normana, britanskog vojnog oficira. Venčali su se 1931. godine, a život ih je odveo u Hong Kong i Gibraltar.

Imali su dve ćerke koje su kasnije odgajali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Norman je preminuo 1976, ali Etel je nastavila da živi punim plućima. Danas ima troje unučadi i petoro praunučadi.

Miran život kao ključ dugovečnosti

Svoj 116. rođendan proslavila je u domu „Hallmark Lakeview Luxury Care Home“ u Kamberliju.

Fotografije sa prethodnog rođendana, na kojima nosi tijaru sa brojem „115“ i seče tortu, obišle su društvene mreže i razne medije. Uprkos svojoj neverovatnoj životnoj priči, Etel i dalje insistira na istom — miru, jednostavnosti i životu bez žurbe.

Za svoj 115. rođendan primila je i ličnu čestitku od kralja Čarlsa III kao priznanje za „izuzetnu etapu“ koju je dostigla. Do skoro stote godine vozila je automobil, dugo je igrala bridž, a preživela je i infekciju kovida 2020. godine.

Za BBC je tada izjavila:

„Sve u životu prihvatala sam kako dolazi — i dobro i loše. Slušam, a onda uradim ono što želim.“

Autor: D.Bošković