ČUDO PRIRODE ISPOD MEKSIKA: Podvodna pećina duga neverovatnih 520 kilometara oduzima dah (VIDEO)

Ispod glamuroznih odmarališta, plaža i luksuznih hotela na poluostrvu Jukatan, koje privlače milione turista godišnje, krije se jedan od najfascinantnijih “podvodnih svetova” na planeti.

Dok se na površini čuje žamor turista, samo nekoliko metara ispod njih se prostire ogromna mreža tunela, podzemnih reka i kristalnih odaja, poznata kao Ox Bel Ha (Tri staze vode).

Jedinstvena stvorenja

Ovaj spektakularni podvodni (pećinski) sistem, najveći takve vrste na svetu, do danas je istražen u dužini od 524 kilometra, ali se veruje da je stvarna cifra još veća.

Istraživači su u sistemu otkrili “komore” obložene mineralnim kristalima, koji pod svetlošću ronilačkih lampi blistaju poput leda, prenosi Daily Mail.

U podvodnom sistemu postoje i ogromne vrtače, dok u njima obitava 38 jedinstvenih vrsta, evolutivno prilagođenih večnom mraku i tišini.

Veliki rizik za istraživače

Geolozi objašnjavaju da se Ox Bel Ha formirao pre nekoliko miliona godina, kada je kišnica reagovala sa krečnjakom i “izdubila” mrežu kanala.

Kada je poslednje ledeno doba okončano, rast nivoa mora potopio je ovaj svet i “zapečatio” ga u današnjem obliku.

Za istraživače, svaki zaron u Ox Bel Ha predstavlja kombinaciju fizičke izdržljivosti i spremnosti na suočavanje sa smrtnim rizikom.

Ronioci prolaze kroz uske pukotine u koje jedva može da stane čovek, vuku opremu iza sebe, troše kiseonik brže nego na površini i uvek rizikuju da izgube trag kabla koji ih vodi nazad ka sigurnosti.

Svaka greška može postati fatalna.

Decenijama mapiraju tunele

Fascinantni podvodni sistem je otkriven 1996. godine, kada je ulaz pronađen u jednoj od vrtača, poznatih kao cenotes, koje su inače karakteristične za Meksiko.

Od tada, timovi istraživača, među kojima i grupa CINDAQ, posvetili su decenije mapiranju tunela. Uprkos stalnim naporima, Ox Bel Ha i dalje iznenađuje.

Još 2022. godine, ronioci su pronašli ceo neistraženi deo tunela dok su sledili kabl za koji su smatrali da je već detaljno ispitan.

“Izgledalo je kao da smo prvi ljudi koji su ušli tamo”, rekli su tada.

U maratonskim zaronima od šest do osam sati, ekspedicija je te godine dodala još 10,1 kilometar novih prolaza na mapu.

Tragedija u mračnim dubinama

Opasnosti istraživanja potvrdile su se na tragičan način u aprilu iste godine, kada je iskusni ruski ronilac nestao tokom zarona. Kasnije je njegovo telo pronađeno svega nekoliko centimetara od rezervne boce.

Pretpostavlja se da je dezorijentisan u oblaku mulja, potrošio vazduh i nije uspeo da se spase.

Iako je Ox Bel Ha najduži poznati podvodni sistem na zemlji, naučnici veruju da je njegov puni obim tek delimično otkriven.

Svaki novi zaron može otkriti još jedan svet, još jedan tunel, još jednu pećinu koja je hiljadama godina bila skrivena od očiju čovečanstva.

Autor: Marija Radić