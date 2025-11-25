Evo kada da OKITITE JELKU da biste privukli novac i ljubav u 2026. godini: Ovo su moćni datumi u 2025.

U Iščekivanju novogodišnjih praznika vazduh se ispunjava posebnom čarolijom. Nije ostalo još mnogo vremena do najluđe noći, a moguće je i potrebno kreiratii magično raspoloženje.

Ukoliko se već pitate kada je najbolje vreme za postavljanje i kićenje jelke, feng šuistručnjaci imaju za vas nekoliko stručnih saveta. Koristite kalendar magičnih datuma, jer će dan koji odaberete za ukrašavanje jelke odrediti da li ćete uživati u sreći, ljubavi i, naravno, finansijskom blagostanju u 2026. godini.

Ovo su datumi kada treba da okitite jelku 2025. kako biste privukli sve najvažnije stvari u svoj dom 2026. godine.

Kog datuma treba da okitite jelku u novembru 2025.

Novembar vam se može učiniti kao prilično rano vreme da počnete da se pripremate za praznike. Međutim, moćni energetski portali kriju se unutar datuma ovog meseca.

Novčana kapija se otvara sledećim danima u novembru 2025:

period od 22. do 24. novembra formira energetski koridor prosperiteta za narednu godinu (nove mogućnosti za karijeru)

kraj meseca - 26, 28 i 29. novembar - postavlja temelje za finansijski uspeh, za neočekivani rast profita.

Datumi u novembru koji privlače romantiku i harmoniju u vaš lični život:

21. i 25. novembar stvaraju prostor za nove sastanke 2026.

27. i 30. novembar za jačanje postojeće zajednice (ako ste u braku ili vezi).

Kog datuma treba da okitite jelku u decembru 2025.

Decembar mesec, koji se smatra ključnim za početak priprema za praznike, zaista nudi mnogo pogodnih datuma za postavljanje šumske lepotice u vaš dom. Svaka nedelja ima jedinstvenu auru koja može pojačati vaše namere.

Energija izobilja je posebno jaka u prvoj polovini meseca:

3. i 5. decembar su dani brzog finansijskog rasta

7. i 9. decembar su period za zaključivanje profitabilnih ugovora

12. i 14. decembar su vreme za ulaganje u budućnost.

Ljubavna magija decembra se posebno jako manifestuje:

2. decembar je dan ispovesti i otkrovenja

6. i 8. decembar su period obnavljanja harmonije

11. i 15. decembar su vreme za ostvarenje romantičnih želja.

od 20. do 25. decembra - to je idealno vreme za privlačenje i ljubavi i bogatstva - ali ako kitite prirodnu jelku.

Gde da postavite jelku

Izbor pravog mesta za jelku umetnost je stvaranja energetskih tokova. Svaki kutak kuće ima vibracije koje mogu doneti određene promene u vašem životu u 2026. godini.

Tajne svake zone:

- jugoistočni sektor je epicentar novčanih tokova

- jugozapadni pravac je kovačnica srčanih odnosa i ljubavi

- istočni sektor je izvor porodične harmonije

- centralna zona je tačka moći za karijerni rast.

A pre nego što postavite jelku, obavite mali ritual čišćenja prostora - upalite sveću ili koristite aromatičnu lampu, prošetajte po mestu gde želite da postavite jelku.

Koju vrstu ukrasa da okačite na jelku za 2026.

Proces transformacije jelke je pravo delo stvaranja. Svaki element nosi određenu poruku univerzumu. A koje ukrase treba da okačite na jelku za 2026. godinu?

- Ukrasi od prirodnih materijala (drvo, lan, vuna) stvaraju vezu sa prirodom

- Ručno rađeni ukrasi unose energiju mira i dobrote u dom.

- Minimalizam u dekoru pomaže u postavljanju kursa za

ispunjenje želja u 2026. godini (ne preopterećujte jelku ukrasima)

- Veliki akcenti simbolizuju glavne ciljeve u životu.

Koju boje ukrasa da okačite na jelku za 2026.

- Zemljani tonovi (braon, bež) – stabilnost

- Zelene nijanse - rast i razvoj

- Metalni akcenti - finansijski tokovi

- Beli elementi - čistoća misli i namera za narednu godinu, ispunjenje želja.

Zapamtite: prava magija se rađa u srcu. Datumi i pravila koja birate samo su alati koji vam pomažu da fokusirate svoju unutrašnju moć. Verujte intuiciji, pripremite praznike s ljubavlju i Nova godina će biti otelotvorenje vaših snova.

