DA LI JE VEĆI GREH POJESTI PLJESKAVICU ZA VREME POSTA ILI OPSOVATI NEKOGA?! Srpska pravoslavna crkva ima jasan stav

Danas je počeo veliki Božićni post. Za razliku od Uskršnjeg, čiji početak zavisi od datuma Pashe, Božićni post uvek počinje istog dana – 28. novembra – i traje 40 dana, zaključno sa Badnjim danom, 6. januara.

Prema crkvenom pravilu, sredom i petkom posti se na vodi, dok je ostalim danima dozvoljena upotreba ulja i vina. Subotom i nedeljom, kao i na velike praznike poput Vavedenja Presvete Bogorodice i Svetog Nikole, vernicima je dopušteno da jedu ribu.

Telesni post bez duhovnog ne donosi plod

Hrišćanski post, kako uče sveti oci, nije samo pitanje jelovnika, već pre svega način života i preobražaja. Sveti Jovan Zlatousti opominje da telesni napor nema vrednost ako nije praćen unutrašnjom promenom:

„Ne govorite mi: toliko dana sam postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, nosio sam grubu haljinu; nego recite – da li si od gnevnog postao tih, od žestokog blag? Ako si iznutra pun zlobe, zašto mučiš telo?“

U Svetom pismu stoji zapovest: „Ljubi bližnjeg svog kao sebe samoga.“ To znači da je čovek pozvan da bude brat čoveku – da pokazuje toleranciju, poštovanje i milosrđe. A to, kako kažu sveštenici, nije moguće ako smo puni besa, sebičnosti i osude.

Post je vreme pokajanja, ispovesti i očišćenja srca. Nema pravog smirenja ako se uzdržavanje od hrane ne spoji sa praštanjem i naporom da budemo bolji ljudi.

Da li je veći greh pojesti pljeskavicu ili opsovati nekoga?

Sveštenik Saša Đurđević objašnjava da je smisao posta često pogrešno shvaćen:

„Mera duhovnog posta daleko je važnija od mere šta ćemo pojesti i koliko ćemo ulja upotrebiti. Duhovni post je zapovest Hristova: ‘Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe.’ Često nam se dešava da postimo na vodi, a živi ljudi nam plivaju u tanjiru – nismo oprostili, mrzimo nekoga, a opet se hvalimo kako postimo. Zato je važno razumeti smisao posta i pravilno uzrastati u veri.“

Patrijarh Pavle: „Post je i danas neophodan“

Blaženopočivši patrijarh srpski Pavle zapisao je u knjizi „Molitve i molbe“ da je post nezamenjiv put duhovnog uzrastanja:

„Post je i danas neophodan. Njime, zajedno sa molitvom, pravoslavni hrišćani pripremaju sebe za dolazak velikih praznika.“

Post kao priprema za rođenje Hristovo

Hrišćanski post ustanovljen je po uzoru na Isusa Hrista, koji je četrdeset dana pre svog javnog delovanja proveo u pustinji posteći i moleći se. U Starom zavetu, Gospod zapoveda narodu Izrailjskom post, a Hristos u Jevanđelju potvrđuje da će „njegovi učenici postiti“.

Sveti oci od IV i V veka spominju višednevne postove, dok je odluka da Božićni post traje 40 dana doneta na saboru 1166. godine. U početku je trajao svega sedam dana, a produžen je da bi se vernici pripremili za praznik Roždestva Hristovog.

Autor: Iva Besarabić