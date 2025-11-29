Svaka kuća u Srbiji ih koristi, a niko ne zna koliko su opasne - stručnjaci upozoravaju na rizik od trovanja iz ovog razloga

Stručnjaci za životnu sredinu i zdravlje upozoravaju da gomilanje praznih staklenih tegli u domaćinstvu može dovesti do razvoja bakterija, buđi i neprijatnih mirisa, naročito tokom zimskih meseci.



Savet građanima je jasan, tegle koje se ne koriste treba baciti, ali isključivo uz pravilno recikliranje. Iako je staklo zdrava opcija za čuvanje hrane, problem nastaje kada prazne tegle ostanu neoprane ili dugo stoje u zatvorenim prostorima.



Vlaga i mikroorganizmi u zapuštenim teglama

Iako je staklo zdrava opcija za čuvanje hrane, problem nastaje kada prazne tegle ostanu neoprane ili dugo stoje u zatvorenim prostorima. Stručnjaci upozoravaju da se na unutrašnjim zidovima tegli nakuplja tanak, nevidljiv sloj vlage koji pogoduje razvoju bakterija, plesni i kvasnica.

Takve tegle, naročito one odložene u podrumima, ostavama i vlažnim prostorijama, narušavaju vlažnost u kući i stvaraju neprijatne mirise u zatvorenim ormarima ili policama.

Rizik od trovanja zbog pogrešne upotrebe

Jedna od najvećih opasnosti, navode stručnjaci, jeste nepravilna upotreba staklenih tegli. Mnogi ih koriste za odlaganje ulja, hemikalija ili sredstava za čišćenje, nakon čega iste posude kasnije služe za hranu - što može dovesti do ozbiljnog trovanja. Hemijske supstance mogu ostati na staklenoj površini i kontaminirati sadržaj.

Zbog toga stiže jasan savet: "Tegle koje ne koristite bacite, ali ih obavezno reciklirajte." Stručnjaci ističu da je uredno i higijenski održavano skladištenje jedna od osnovnih navika koja direktno utiče na zdravlje i kvalitet života u domaćinstvu.



Autor: D.Bošković