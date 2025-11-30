Koji bi telefon Tito koristio da je danas živ? Reč je samo o proceni, ali mnogi ovo ne bi očekivali

Zamislimo na trenutak da je Josip Broz Tito, legendarni lider bivše Jugoslavije, danas živ, koji bi mobilni telefon birao? Iako je nemoguće sa sigurnošću reći, prema njegovom stilu i navikama, možemo da napravimo zanimljivu procenu.

Josip Broz Tito je u svom vremenu bio poznat kao neko ko voli da dominira, da ima status. Imao je svoj impozantni vozni park, voleo je luksuz i da bude “na visokom nivou”. S druge strane, bio je politički pragmatičan, gazda koji je znao koliko je imidž važan stoga je dosta pažnje polagao na svoj izgled u javnosti.

Da je Tito danas živ ili da je u svoje vreme mogao da ima mobilni telefon, najverovatnije bi hteo uređaj koji kombinuje moć, prestiž i pouzdanost i koji pokazuje koliko je važna faca.

Bio je lider koji prati trendove

Za njega bi telefon bio više od uređaja za pozive i poruke, bio bi to statusni simbol. Možda bi želeo da ima najnoviji model, sa elegantnim dizajnom, kvalitetnim materijalima i naprednim funkcijama, da pokaže da je u toku sa svetom i tehnologijom.

Međutim, postoji verovatnoća da bi se odlučio za neki od modernih flagship modela poput iPhone‑a Pro, Samsung Galaxy S ili Google Pixel‑a. Ovi telefoni nude brze procesore, odlične kamere, pristup internetu i funkcije koje olakšavaju komunikaciju sa važnim ljudima, tj. sve ono što bi lider poput Tita cenio.

Telefon u skladu sa ličnim fizičkim izgledom

Moguće da bi Titov favorit bio baš Apple iPhone 15 Pro koji je lagan ali moćan, sa odličnim performansama i izuzetnom reputacijom. Tito je voleo da ima ono što je najbolje, a ovaj model to sve donosi u paketu.

Drugi izbor bi možda pao na Samsung Galaxy S24 Ultra, veliki, moćan android sa vrhunskom kamerom, ekranom i funkcijama. Za nekoga ko želi da izgleda impozantno i moderno, kako je Tito izgledao, i da poseduje telefon koji može sve, ovo bi bio pun pogodak.

Dva telefona kao mogući favoriti

U slučaju da bi Tito kod telefona cenio jednostavnost, pouzdanost i čist softver bez “gluposti”, Google Pixel 8 Pro bi bio dobar izbor. Kamera je odlična, sistem stabilan, a ovaj telefon puca “na sigurno”.

Izdvojili bismo i OnePlus 15 model telefona za one koji cene jake performanse. Ako bi Tito hteo vrednost bez preteranog kiča, ovo bi bio realan i pametan izbor jer je trenutno jedan od najmoćnijih modela koje možete da kupite, a njegova snaga i karakteristike su prilično impresivne.

Postoji još jedna opcija

Na kraju, moramo reći da Tito nije voleo nepotrebnu komplikaciju, pa ako bi hteo da bude praktičan i ne previše upadljiv, što je po mnogima čak realnija opcija, mogao bi da bira stabilan, moderan telefon srednje klase, dovoljno funkcionalan da radi sve što treba, a ipak diskretan.

Sasvim moguće da bi u tom slučaju koristio neki od starijih modela iPhona ili recimo Motorolu Moto G Power 2025 koja može da se pohvali izuzetno dugim vekom trajanja baterije, karakteristikom koja bi za velikog i večno prezauzetog lidera bila više nego značajna.

Autor: S.M.