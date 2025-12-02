PRODAJE SE FLAŠA ŠAMPANJCA SA VENČANJE PRINCEZE DAJANE I KRALJA ČARLSA: Ima ih samo 12 u svetu, a cena će vas šokirati

Jedna od samo 12 specijalno proizvedenih boca šampanjca povodom venčanja kralja Čarlsa III i pokojne princeze Dajane uskoro će biti ponuđena na aukciji u Danskoj.

Ove boce, napravljene 1981. godine i posebno obeležene za kraljevsko venčanje koje je pratilo više od 700 miliona ljudi širom sveta, danas se smatraju retkim kolekcionarskim draguljem.

„Proizvedeno je samo 12 magnum boca – i ovo je jedna od njih“, izjavio je za AFP Tomas Rosendal Andersen, stručnjak za vina iz aukcijske kuće Bruun Rasmussen.

Vrednost procenjena na skoro 100.000 dolara

Reč je o magnum boci šampanjca Dom Perinjon Vintage 1961, a organizatori aukcije očekuju da će dostići cenu između 500.000 i 600.000 danskih kruna, što je približno 78.000 do 93.000 američkih dolara. Prodaja će se održati 11. decembra u predgrađu Kopenhagena.

Rosendal navodi da će boca privući kako ljubitelje vina, tako i kolekcionare kraljevskih suvenira.

„Ovaj šampanjac se i dalje može piti. Svaka boca koja ide na aukciju detaljno se pregledava“, naglasio je on.

Stroge kontrole pre prodaje

„Kod ovakvih retkih primeraka radimo više različitih provera — uključujući i osvetljavanje flaše specijalnim svetlom kako bismo videli da li vino ima lepu, bistru boju i nije potamnele, mutne nijanse“, objašnjava stručnjak.

Trenutni vlasnik ove dragocene boce ostaje anoniman, a šampanjac je nabavio od jednog londonskog trgovca.

Nekad bez kupca, danas pravi raritet

Zanimljivo je da šampanjac sa kraljevskog venčanja nije uvek nailazio na veliko interesovanje. Jedna magnum boca ponuđena na britanskoj aukciji 2004. godine nije uspela da pronađe kupca. Ipak, četiri godine kasnije, druga ista boca prodata je za oko 12.000 dolara — što govori koliko je danas potražnja porasla.

Autor: S.M.