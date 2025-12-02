Legao da spava i bio na nekoliko sati od izvesne smrti, a da to nije ni znao: Spasio ga je ovaj čudni krevet

Čovek od 70 godina bio je na nekoliko sati od izvesne smrti, a da to nije ni znao. Da stvar bude još neverovatnija, život mu nije spasao lekar, hitna pomoć niti bolnica, već sopstveni krevet koji je tokom noći primetio da mu srce kuca opasno sporo.

Slučaj je opisan u prestižnom medicinskom časopisu New England Journal of Medicine, a dokumentovao ga je kardiolog Džejms Ip sa Weill Cornell Medical koledža i New York Presbyterian bolnice. Pametni krevet je tokom spavanja registrovao dramatičan pad pulsa i na vreme upozorio pacijenta da nešto ozbiljno nije u redu.

Tokom prethodne noći, prosečan puls muškarca pao je na 42 otkucaja u minuti, dok mu je uobičajeni noćni puls oko 78. Nakon što je ustao i počeo da oseća gušenje i slabost, proverio je stanje i pametnim satom i kućnim aparatom za merenje pritiska. Svi uređaji su pokazali isto, srce mu je radilo opasno sporo.

Krevet otkrio smrtonosni poremećaj srca

Po savetu lekara, odmah je primljen u hitnu pomoć, gde su dodatnim pregledima potvrdili tešku bradikardiju. Elektrokardiogram je pokazao da pacijent ima potpuni srčani blok, stanje kod kog električni signali iz gornjeg dela srca više ne stižu do donjih komora.

Kod ovog poremećaja, gornji i donji delovi srca praktično rade nezavisno jedan od drugog, što dovodi do ozbiljno usporenog rada srca. Ako se ne reaguje na vreme, ovakvo stanje veoma često završava iznenadnim srčanim zastojem ili teškom srčanom insuficijencijom.

Lekari su mu odmah ugradili savremeni bezžični dvokomorni pejsmejker, standardnu terapiju za ovu dijagnozu. Nakon toga, simptomi su potpuno nestali, a pacijent je izbegao scenario koji bi, bez intervencije, gotovo sigurno bio fatalan.

Pametni krevet najavljuje budućnost medicine

Pametni krevet koji je spasao život koristi tehnologiju balistokardiografije, sistem koji meri mikropokrete tela tokom disanja i spavanja kako bi procenio rad srca. U ovom slučaju, sistem je pokazao da tehnologija iz potrošačke elektronike već danas može da ima direktan uticaj na spasavanje života.

Lekari naglašavaju da usporen rad srca tokom sna ponekad može biti bezazlen, ali nagla i simptomatska bradikardija zahteva hitnu reakciju. Upravo tu pametni uređaji mogu da posluže kao prvi alarm, pre nego što stanje postane nepovratno.

Sve veći broj nosivih uređaja, satova, narukvica, ali i pametnih kreveta dobija mogućnosti praćenja srčanog ritma. Iako ne mogu zameniti lekarske preglede, ovakvi sistemi postaju prva linija odbrane u otkrivanju opasnih poremećaja koji često nastupaju bez ikakvog prethodnog upozorenja.

U ovom slučaju, tehnologija je prepoznala problem pre nego što je čovek izgubio svest, što mu je praktično dalo drugu šansu za život.

Autor: Iva Besarabić