RAKUN UPAO U PRODAVNICU, PA ZAVRŠIO PORED WC ŠOLJE OŠAMUĆEN OD ALKOHOLA: Pio je šta je stigao (FOTO)

U američkoj saveznoj državi Virdžiniji rakun je u toku noći upao u zatvorenu prodavnicu alkohola i razbio flaše viskija na donjim policama, a sutradan ujutru pronađen je kako leži "pijan" na podu toaleta.

"Lično volim rakune, oni su zabavne životinjice. Upao je kroz plafonsku ploču i napravio haos, pijući sve što je stigao", rekla je Samanta Martin iz lokalne službe za zaštitu životinja koja je rakuna odvela u prihvatilište za životinje.

Rakun je nakon nekoliko sati sna, bez povreda, osim "mogućeg mamurluka", pušten nazad u divljinu, a prihvatilište je naglasilo da se nadaju da je rakun naučio da "provala nije rešenje", preneo je CBC njuz.

A masked intruder broke into a Virginia liquor store early Saturday, smashing bottles and guzzling scotch and whiskey. The culprit? A raccoon.



The animal fell through a ceiling tile, went on a rampage, and was found passed out drunk in the bathroom. Local animal control called… pic.twitter.com/eTivRZBsyd — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) 03. децембар 2025.

Rakuni su česti u Virdžiniji i mogu se naći u šumama, parkovima, a ponekad i u gradovima.

Ovo nije prvi put ove godine da je rakun pronađen na neobičnom mestu.

Yeah? Big fucking deal. I do that every other weekend. But nobody makes any funny Twitter posts about that. I guess I'm not CUTE enough...



Fuck that raccoon, man. I hate him!!! https://t.co/JDWo6v81sY — Latvija Bird 🇱🇻 (@LatvijaBird) 02. децембар 2025.

U maju je rakun u Ohaju pronađen sa staklenom lulom za metamfetamin u ustima, sedeći za volanom automobila za čijim je vlasnikom bila raspisana poternica i suspendovana vozačka dozvola.

Autor: Marija Radić