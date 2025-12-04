AKO NA DANAŠNJI DAN DUVA JAK VETAR EVO KAKVA NAS GODINA OČEKUJE Ovo su narodna verovanja vezana za Vavedenje Presvete Bogorodice

Pravoslavni vernici 4. decembra obeležavaju Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od dvanaest velikih crkvenih praznika posvećenih Majci Božjoj.

Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica, kao trogodišnje dete, prvi put uvedena u hram Božji, čime je postala prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva.

Osim duhovnog značaja, ovaj dan prate i brojna narodna verovanja i običaji, a poseban fokus je na predskazivanju kakva će biti naredna godina, naročito u pogledu plodnosti i letine.

Bogorodica se tradicionalno smatra zaštitnicom žena i porodilja. U takovskim selima bio je običaj da se posle službe u crkvi okupe sve mlade koje su se te jeseni udale, svečano odevene i okićene cvećem. Takođe, žene koje nemaju decu i danas odlaze u manastire i crkve, gde se mole za porod.

Ovaj dan je protkan posebnim pravilima u ponašanju. Postoji verovanje da se na Vavedenje ne bi trebalo koristiti oštri predmeti poput noževa, makaza ili sečiva. Smatra se da se time zverima „zatvaraju čeljusti“ tokom predstojeće zime, štiteći stoku, zbog čega i stočari slave Vavedenje.

Domaćice tradicionalno prave obilne trpeze, ali se veruje da se ne smeju konzumirati jela koja se seku nožem, kako bi se izbeglo prizivanje nesreće. Posebna pažnja se posvećuje hrani, uz verovanje da će ona doneti plodnost i blagostanje u dom. Budući da Vavedenje uvek pada u vreme Božićnog posta, za vernike je post na ovaj dan obavezan.

Najveća pažnja posvećuje se vremenskim prilikama na sam dan Vavedenja, jer se veruje da one najavljuju kakva će biti sledeća godina. Stariji kažu da su predskazanja sledeća: Ako na Vavedenje duva jak vetar, godina će biti nerodna. S druge strane, veruje se da lepo vreme najavljuje dobru letinu. Ako pak na Vavedenje pada kiša, to je znak da će godina biti rodna. Ako bude hladno i sa snegom, to predskazuje da će sledeća godina biti blaga i topla.

Bez obzira na vremenske prilike, Vavedenje Presvete Bogorodice je dan posvećen molitvi, porodici i čuvanju tradicije.



Autor: Jovana Nerić