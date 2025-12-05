Tesli je Srbija bila u mislima do poslednjeg daha: Snimak sa sahrane dokazuje šta je mislio o svojim korenima (VIDEO)

Muzej Nikole Tesle u Beogradu danas obeležava svoj dan. Ova institucija kulture posvećena našem najvećem naučniku osnovana je 1952. godine, a otvoren za javnost 1955. godine.

U njemu se nalazi Teslina zaostavština koja broji više od 200.000 ličnih predmeta, dokumenata, spisa, crteža i patenata. Urna sa pepelom Nikole Tesle preneta je u Muzej 1957. godine, gde se i danas nalazi.

UNESCO je 2003. godine Teslin arhiv uvrstio u Registar Pamćenje sveta, kao deo dokumentarne baštine čovečanstva, koja predstavlja najviši oblik zaštite kulturnog dobra

Sahrana Nikole Tesle

Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji nauke, preminuo je od srčanog udara u 87. godini, u hotelskom apartmanu 3327 na 33. spratu hotela Njujorker. Umro je sam, siromašan i u dugovima.

Tadašnji gradonačelnik Njujorka, Henri Lagvardija, rekao je:

"Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje još veće."

Poslednji oproštaj u Njujorku

Posmrtni obred održan je u Katedrali Svetog Jovana Bogoslova na Menhetnu, gde se povremeno obavljala pravoslavna služba.

Sahrani je prisustvovalo oko 2.000 ljudi, uključujući istaknute naučnike, dobitnike Nobelove nagrade, kao i jugoslovenske i američke zvaničnike.

Nakon službe, Teslino telo je kremirano, a pepeo je prenesen u Beograd u julu 1957. godine. Zlatna urna sa njegovim posmrtnim ostacima nalazi se u Muzeju Nikole Tesle u Krunskoj ulici, gde se i danas čuva.

Simbolika zastava i muzike

Teslin kovčeg bio je pokriven dvema zastavama – jugoslovenskom i američkom. Njegova sahrana bila je posebno upečatljiva zbog muzike koja ju je pratila.

Na Teslinu sopstvenu želju, violinista Zlatko Baloković, njegov prijatelj, izveo je dve kompozicije uz pratnju slovenačkog hora Slovan. Prva je bila Šubertova „Ave Marija“, a druga srpska pesma „Tamo daleko“.

Pesma "Tamo daleko“ kao simbol

Pesma „Tamo daleko“, komponovana 1916. godine na Krfu, simbolizuje sećanje na povlačenje srpske vojske kroz Albaniju tokom Prvog svetskog rata.

Ova tradicionalna srpska pesma govori o gubitku i čežnji za otadžbinom. Postoji više verzija njenog teksta, ali sve se završavaju rečima "Živela Srbija!“.

Iako snimak Tesline sahrane koji kruži internetom nema autentičan tonski zapis, poznato je da je pesma „Tamo daleko“ zaista izvođena, što potvrđuju zapisi iz Njujorškog arhiva.

Teslin raskošan život i finansijski problemi

Tesla je svoj život završio u teškoj finansijskoj situaciji,delimično zbog svog raskošnog života. Često je živeo u luksuznim hotelima, selio se iz jednog u drugi, i ulagao u projekte koje nije mogao finansijski da pokrije.

Njegova nesposobnost da upravlja ličnim finansijama, zajedno sa periodima izolacije i propuštenim poslovnim prilikama, dodatno su pogoršali njegovu situaciju.

Nasleđe genijalnosti

Iako je Tesla ostavio neizbrisiv trag u nauci, njegova priča je podsećanje na izazove genijalnosti. Njegovi pronalasci su promenili svet, ali njegova životna priča ukazuje na složenost ljudske prirode i cenu koju često plaćaju oni koji su ispred svog vremena.

Autor: Marija Radić