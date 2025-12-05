Mračno proročanstvo BABA VANGE za 2026. godinu: Spremite se za DOGAĐAJ koji će zauvek PROMENITI SVET!

Odavno je nema, ali njena proročanstva ne prestaju da nas fasciniraju. Iako mnogi upozoravaju na oprez prilikom tumačenja tih priča, jer ostavljaju prostora za različite interpretacije, predviđanje koje ovih dana kruži planetom i te kako bi moglo da se ostvari. Naime, Baba Vanga je u 2026. godinu "smestila" događaj na koji smo dugo čekali, a koji će, ako do toga zaista dođe, za sva vremena promeniti svet.

Slepa bugarska vidovnjakinja Baba Vanga ostavila je iza sebe niz predviđanja koja i danas intrigiraju javnost. Veruje se da je "videla" niz značajnih događaja, kao što su smrt princeze Dajane, teroristički napadi 11. septembra, pandemija kovida, cunami 2004, katastrofa podmornice "Kursk", razorni zemljotres u Nepalu, požari u Australiji, vulkanske erupcije, izbor Baraka Obame za predsednika, "Bregzit"...

Ali, proročanstva za 2026. godinu mogla bi da zauvek promene svet kakav poznajemo. Pozabavili su se njima i ozbiljni svetski mediji, kao što je, na primer, "Sky History". Neka su prilično mračna, a neka će oduševiti fanove "Dosijea Iks".

Godinu pred nama obeležiće niz prirodnih katastrofa, poručuju sledbenici čuvene proročice, a postoji i nikad veća mogućnost da izbije sukob globalnih razmera, Treći svetski rat. Ipak, najzanimljiviji deo predviđanja i najdramatičnija tvrdnja za 2026. odnosi se na kontakt sa vanzemaljcima, i to, navodno, na važnom sportskom događaju.

Da li se to možda odnosi na Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje se u junu i julu održava u SAD? "Veliki sportski događaj" može da bude i "Superboul" u februaru, ili neki od teniskih grend-slem turnira, predstojeće Zimske olimpijske igre u Milanu, Mediteranske igre u Tarantu krajem leta...

Prema predviđanjima, džinovski svemirski brod nepoznatog porekla pojaviće kao "novo svetlo na nebu" iznad sportskog objekta (stadiona), i to će biti prvi zvaničan susret sa bićima sa druge planete. No, umesto straha, taj istorijski trenutak trebalo bi svetu da donese bitne odgovore.

Neki na društvenim mrežama tvrde da se ovo predviđanje Babe Vange može ostvariti i ranije, aludirajući na misteriozni međuzvezdani objekat 3I/ATLAS, koji će 19. decembra proći pored Zemlje. Iako su stručnjaci i astronomi iz NASA-e već ustanovili da je u pitanju kometa, mnogi istraživači i ufolozi smatraju da je reč o NLO. Saznaćemo uskoro.

Baba Vanga je "upozorila" i da će 2026. ključnim sektorima početi da dominira veštačka inteligencija, zbog čega će doći do poremećaja u lancima snabdevanja i na tržištima, kao i da će naredna godina biti izuzetno teška za globalnu ekonomiju.

Autor: Jovana Nerić