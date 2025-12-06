Danas slavimo Svetog Amfilohija: Nema posebnih pravila za vernike, ali njegova dela SVI PAMTE

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Svetog Amfilohija Ikonijskog.

Bio je zemljak, drug i prijatelj svetog Vasilija Velikog i drugih velikih svetitelja iz IV veka.

Amfilohije je rano ostavio metež svetski i povukao se u jednu planinu gde je proživeo 40 godina. Tada se upraznila episkopska stolica u Ikoniji, i Amfilohije je čudesnim načinom bio izabran i posvećen za episkopa ikonijskog.

Učestvovao je na Drugom vaseljenskom saboru 381. godine. Revnosno se borio protiv Makedonija zločestivog, i protiv arijanaca i Evnomija.

Lično je molio cara Teodosija Velikog da izagna Arijance iz svakog grada u državi, ali car mu nije ispunio želju. Posle nekoliko dana opet se javio Amfilohije caru.

Kada je episkop bio uveden u odaju za primanje, car je sedeo na prestolu, a do njega s desne strane sedeo Arkadije, carev sin. Ustavši, Amfilohije sveti poklonio se caru Teodosiju, a na Arkadija, sina carevog se nije obazirao kao da ga tu nije bilo.

Razgnevio se zbog toga car Teodosije, i naredio je da se Amfilohije odmah istera iz dvora. Upokojio se 395. godine u dubokoj starosti i preselio u život besmrtni.

