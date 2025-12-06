Haos u Bakuu: Tuča Deda Mrazova u prodavnici, ljudi gledaju i ne veruju šta vide (VIDEO)

Dva Deda Mraza, crveni i beli, sukobila su se u Bakuu, u Azerbejdžanu, u jednoj prodavnici.

Izgleda da su se "pokačili" oko teritorije i toga gde će koji da "ordinira" i širi praznično raspoloženje.

Stradalo je nešto, inače savršeno poređanih voćki i jedna plastička jelka.

Između dvojice bradonja utrčao je radnik obezbeđenja prodavnice, ali umalo i on da dobije batine.

🎅🎄🇦🇿 Santa Clauses fought in a store in Baku



Apparently, they haven't fully determined the locations where each of them will be working and earning money during Christmas🤣 pic.twitter.com/62fSftF9Dh — Lord Bebo (@MyLordBebo) 05. децембар 2025.

Koliko znamo nisu prijavljene neke ozbiljne povrede, a policija je obojicu ispitala o incidentu.

Nadamo se samo da u blizini nije bilo baš male dece koja još veruju u Deda Mraza...

Autor: Marija Radić