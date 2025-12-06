AKTUELNO

Haos u Bakuu: Tuča Deda Mrazova u prodavnici, ljudi gledaju i ne veruju šta vide (VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Dva Deda Mraza, crveni i beli, sukobila su se u Bakuu, u Azerbejdžanu, u jednoj prodavnici.

Izgleda da su se "pokačili" oko teritorije i toga gde će koji da "ordinira" i širi praznično raspoloženje.

Stradalo je nešto, inače savršeno poređanih voćki i jedna plastička jelka.

Između dvojice bradonja utrčao je radnik obezbeđenja prodavnice, ali umalo i on da dobije batine.

Koliko znamo nisu prijavljene neke ozbiljne povrede, a policija je obojicu ispitala o incidentu.

Nadamo se samo da u blizini nije bilo baš male dece koja još veruju u Deda Mraza...

Žena poginula, deca teže povređena nakon skoka sa desetog sprata: Užas u Madridu

