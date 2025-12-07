Najveće gnezdo osa ikada zabeleženo PRONAŠLI U KUĆI: Ljudi bili šokirani kada je Danijel sišao s tavana i pokazao ruke

U rimskom naselju Ardeatina uklonjeno je jedno od najvećih gnezda nemačkih osa ikada zabeleženih u Italiji.

Stručnjak za pčele i ose Danijel Palmijeri, osnivač organizacije SOS API, intervenisao je 1. decembra 2025. u privatnoj kući gde je pronađeno gnezdo impozantnih dimenzija, oko 150 cm širine i 90 cm visine, uključujući celu zaštitnu strukturu. Fotografije pogledajte OVDE.

U istoj prostoriji je otkriveno i drugo gnezdo osa, manje, ali takođe aktivno. Palmijeri navodi da je upravo obim glavnog gnezda „nesvakidašnji čak i za nemačke ose“, vrstu poznatu po snažnoj adaptaciji na gradska i zatvorena okruženja.

Preko 300 matica spremnih za kolonizaciju

Najkritičniji element intervencije bilo je prisustvo više od 300 matica. Palmijeri objašnjava da je to izuzetno značajno jer se matice preko zime skrivaju i preživljavaju niske temperature, nakon čega svaka može da osnuje novu koloniju. "Što je više matica u jednom gnezdu, to je veća verovatnoća da će naredne godine područje biti preplavljeno osama iste vrste“, kaže on. Nemačke ose, uz to što su agresivne u periodu intenzivne aktivnosti, lako nalaze mikrootvore u kućama, ventilacionim šupljinama i izolacionim slojevima, što njihovo širenje čini još bržim.

Veliki rizik za domove i potreba za invazivnim uklanjanjem

Palmijeri potvrđuje da ovako masivna gnezda predstavljaju ozbiljan rizik za stanare. Ose mogu ulaziti u unutrašnjost kroz male otvore u plafonima, lajsnama ili instalacijama. Kada dođe do uboda, insekt ispušta hemijski trag koji privlači druge ose, što značajno povećava opasnost od višestrukih napada.

Nemačke ose se često nastanjuju u toplim delovima domova, poput spuštenih plafona ili ventilacionih prostora, gde se gnezda mogu širiti i na više metara, što otežava uklanjanje. Zbog toga je u ovom slučaju bilo neophodno sprovesti invazivnu mehaničku intervenciju, jer obična sredstva ili površinski tretmani ne mogu ukloniti kompletnu strukturu kada se gnezdo toliko raširi. Palmijeri zaključuje da su ovakvi slučajevi retki, ali postaju sve češći zbog urbanih toplih zona koje pružaju idealne uslove za razvoj kolonija.

Autor: Marija Radić