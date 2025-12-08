Ova navika može da vas skupo košta: Evo zašto ključ u bravi nije dobra ideja

Mnogi veruju da ključ ostavljen s unutrašnje strane brave tokom noći donosi dodatnu sigurnost. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika ne samo da ne štiti od provalnika, već može da izazove niz problema – od tehničkih komplikacija do kašnjenja u hitnim situacijama.

U miru doma, dok sve deluje pod kontrolom, lako je poverovati da sitna rutina poput ostavljanja ključa u bravi može da spreči neželjene situacije. Međutim, iza te jednostavne navike kriju se rizici o kojima većina ne razmišlja – sve dok ne postane kasno.

Lažan osećaj sigurnosti

Provalnici vrlo lako zaobiđu ključ ostavljen s unutrašnje strane – lomljenjem cilindara, tehnikom obijanja ili metodom „bampovanja“. Umesto dodatne zaštite, ovakva praksa stvara samo lažan osećaj sigurnosti.

Tehnički problemi

Ako ključ ostane u bravi, otključavanje spolja može da postane nemoguće, naročito kod vrata koja se automatski zaključavaju. Često se dešava da se neko slučajno zaključa spolja, što može da bude skupo i neprijatno.

Hitne situacije

Najveći rizik javlja se u hitnim slučajevima. Ako hitna pomoć ili vatrogasci moraju brzo da uđu, ključ koji blokira bravu iznutra može da uspori intervenciju. „Vrata će svakako biti obijena, ali svako kašnjenje može da ima posledice“, upozorio je Paskal Vencel iz kantonalne policije Argaua za portal 20 Minuten.

Ključ ostavljen u bravi preko noći ne donosi dodatnu zaštitu – naprotiv, stvara nove rizike. Mnogo sigurniju osnovu pružaju kvalitetne brave, jasne navike i pametno postavljen rezervni ključ. A za dodatni osećaj sigurnosti, stručnjaci preporučuju i trik sa aluminijumskom folijom na kvaki.

Autor: Dalibor Stankov