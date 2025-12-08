Srpsko selo u strahu: Da li vampir Sava Savanović i dalje vreba iz vodenice?

Skrajnuta od očiju javnosti, kraj potoka u selu Zarožje kod Kosjerića, nalazi se vodenica stara nekoliko vekova.

Na prvi pogled – obična vodenica. Ali meštani tvrde da je ovo mesto poznato po jezivoj legendi o vampiru Savi Savanoviću, koja se prenosi generacijama.

Jeziva priča koja se pamti

„Ova vodenica je opsluživala dosta domaćinstava. Ljudi su mleli i danju i noću. Nekad se dešavalo da neko zanoći, ali ne osvane. Vampir udavi“, priča kroz smeh meštanin Svetlan Prokić, dodajući da se i danas mnogi plaše da noću prođu ovim putem.

Meštani tvrde da su se čuli krikovi, da je „nešto“ jurilo ljude, a neki veruju da je to bio upravo Sava Savanović. Prema predanju, vampir je napadao pomeljare, a oni su ujutru pronalaženi sa krvavim ožiljcima na vratu.

Obračun sa vampirom

Legenda kaže da je hrabri Strahinja napunio pušku srebrnim novčićima i prevario vampira tako što je panj prekrio ponjavama da izgleda kao vodeničar. Kada je Sava došao i pomislio da ga čeka „dobra večera“, Strahinja ga je upucao. Od vampira je, navodno, ostala samo leptirica koja je odletela – a upravo ta neobično velika leptirica i danas kruži oko vodenice.

Turistički potencijal

Iako se ne zna da li je vampir zaista postojao ili je sve plod mašte Milovana Glišića, koji je 1880. napisao pripovetku „Posle devedeset godina“ (na osnovu koje je kasnije snimljen kultni horor film Leptirica), interesovanje turista za ovo mesto ne jenjava.

„Vodenica je renovirana, put do nje je asfaltiran, i nadamo se da će u narednom periodu ovo postati atraktivna turistička destinacija“, kaže Obrad Pavlović iz Turističke organizacije Tara-Drina.

Mesna zajednica Zarožje planira da vodenicu i staru školu ustupi turističkoj organizaciji, kako bi posetioci imali gde da prespavaju – naravno, ako se usude.

Autor: Dalibor Stankov