Natalija se udala za NIGERIJSKOG PRINCA i rodila blizance DANILA I DAVIDA, pa posle godinu dana ostala UDOVICA: Planirala da SKLOPI BRAK SA DEVEROM, a onda je i ONA PREMINULA (FOTO)

Onlajn upoznavanje je mač sa dve oštrice, ali Natalija Vedenjina iz Vologodske oblasti imala je sreće – uspela je da pronađe svog princa na belom konju. Bukvalno. Kada je 2013. godine, kao udovica i penzionerka sa odraslim sinom, počela aktivno da koristi dejting aplikacije, samo šest minuta nakon registracije naloga na jednoj od njih dobila je poruku od kompjuterskog inženjera iz Afrike...

Romansa, koja je počela dopisivanjem preko sajta, a potom i telefona, brzo se razvijala. Kada je Natalija Vedenjina dobila poziv da poseti njegovu domovinu, nije se dvoumila. Čim je stigla u Nigeriju, saznala je da je Pol Gabrijel Segun Adžaji, kako se zvao, zapravo plemićkog porekla – bio je naslednik vladajuće porodice jednog plemena.

Imala je priliku da ostane u Africi, ali je već posle nekoliko nedelja osetila da joj nedostaje porodica, pa su odlučili da se presele u Rusiju. Tako je nigerijski princ završio u gradu Čerepovec u Vologodskoj oblasti, gde je našao posao kao vozač traktora, a u slobodno vreme igrao fudbal za lokalni tim.

Natalija i Pol venčali su se 2017. i ubrzo dobili blizance, Davida i Danila. Pomogla im je vantelesna oplodnja, a Ruskinja, iako u poznim godinama, uspešno je iznela trudnoću. Nažalost, porodična sreća bila je kratkog veka: 2018. godine princ je preminuo. Jedne večeri sastajao se sa p﻿﻿rijateljima u kafiću i iznenada mu je pozlilo. Doživeo je srčani udar, usled urođene mane za koju nije znao da postoji. Spasa nije bilo.

Nakon njegove smrti, Natalijin život postao je komplikovaniji. Planirala je da se uda za brata svog pokojnog muža, ali on ju je prevario. Istovremeno, borila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i visokim pritiskom. Zbog hipertenzije je i otišla u prevremenu penziju.

U nekom trenutku počela je da oseća jake bolove u nogama, toliko da nije mogla da se popne ni uz nekoliko stepenika. Prvo su se pojavili otoci, zatim su se razvili čirevi i na kraju je došlo do infekcije, zbog čega su lekari bili primorani da amputiraju jedno stopalo. Međutim, telo nije izdržalo – umrla je na operacionom stolu. Imala je tek 58 godina.

Pošto su deca ostala bez oba roditelja, postavilo se pitanje starateljstva. Natalijin mladi ljubavnik, Fjodor Pomorov, želeo je da se pobrine za Davida i Danila. I ta veza počela je u virtuelnom svetu, 2021, kada su uspostavili komunikaciju preko društvenih mreža.

Porodica i prijatelji obeju strana usprotivili su se priči, što zbog razlike u godinama, što zbog drugih stvari, ali par nije obraćao pažnju na tuđa mišljenja. Natalija je u početku bila zabrinuta i pitala se kako će njen mlađi partner prhvatiti decu, međutim, on se s njima od prvog dana dobro slagao. Čak su razmišljali i o venčanju, ali nikada nisu stigli do toga.

Iako je Fjodor Pomorov odmah izrazio želju da postane staratelj Natalijinih sinova, malo je verovatno da će sud doneti presudu u njegovu korist. Prvo, veza nije bila zvanično registrovana, a drugo, on nema nikakvog iskustva u odgajanju dece. Natalijin najstariji sin, Anatolij, mogao bi da uzme mlađu polubraću, ali on i njegova supruga Ksenija već imaju troje male dece, što ih ne čini idealnim starateljima.

Ko će brinuti o blizancima? Ruski zakon nalaže da je država dužna da se u potpunosti stara o svakom detetu dok ne navrši 18 godina. Polova porodica nikada nije gajila veliku naklonost prema Nataliji. Posle njegove smrti nisu hteli ni da čuju da bi ona mogla da dobije nešto u nasledstvo, mada je imovina pokojnog princa svakako prilično skromna: mala parcela zemlje i nedovršena kuća. No, sinovi bi već mogli da imaju neka prava na to.

Autor: D.Bošković