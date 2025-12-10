Ajfon ukinuo OVU funkciju: Neočekivana odluka razočarala korisnike širom sveta

Izgleda da je Ajfon 17 Pro tiho izgubio jednu dugogodišnju kameru funkciju. Korisnici su primetili da na ovogodišnjim Pro modelima više nema Night Mode Portrait opcije.

Promena je najpre primećena na Redditu i Apple-ovom forumu podrške, nakon čega je i sama kompanija na svom sajtu potvrdila da ova funkcija više jednostavno nije podržana u seriji Ajfona 17.

Portrait Mode, naravno, nije novitet. Prvi put se pojavio na Ajfonu 7 Plus, gde je uz pomoć podataka o dubini omogućavao veštačko zamućivanje pozadine. Od Ajfona 12 Pro, LiDAR je omogućio snimanje portreta i pri slabom osvetljenju zahvaljujući dužim ekspozicijama u Night Mode-u. Međutim, kod Ajfona 17 Pro i 17 Pro Max, ove dve tehnologije više ne rade zajedno.

Night Mode i dalje funkcioniše kao i ranije, sa ekspozicijama od jedne do 30 sekundi, a aplikacija Camera i dalje u pozadini beleži podatke o dubini, što omogućava da se obične fotografije naknadno pretvore u portrete. Međutim, problem je u tome što Night Mode i Portrait Mode više ne mogu da rade istovremeno, pa noćne fotografije više ne sadrže potrebne podatke za kasniju konverziju.

Ni pokušaji ručnog kombinovanja ne daju rezultate. Kada se u slabom osvetljenju uključi Portrait, opcija Night Mode potpuno nestaje. Poređenja sa starijim Ajfon modelima na iOS-u 26 potvrđuju da je ovo ograničenje specifično za ovogodišnji hardver, navodi Trusted Reviews.

Apple nije objasnio razlog ove promene, ali postoje verovatna objašnjenja. Kombinovanje Portrait i Night Mode režima zahteva duže ekspozicije, što povećava rizik od mutnih snimaka ako se telefon ili subjekt pomere. Takođe, moguće je da Apple cilja na bolji kvalitet slike, iako Night Mode portreti daju svetlije fotografije, često su podložniji šumu i agresivnijoj obradi.

Za sada, korisnici novog modela moraju da biraju između više detalja ili svetlijeg kadra.

Autor: Marija Radić