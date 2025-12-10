LJUDI UPOZORENI NA OPASNOST: Stotine ajkula vreba u plićaku, scene bude jezu (VIDEO)

Stotine ajkula je viđeno u plitkim vodama kod Bajron Beja na istočnoj obali Australije, privučene jatima sitnih riba, javljaju lokalni mediji.

Tokom vikenda, stanovnici su snimili crne i sive morske pse, kao i bik ajkule, kako kruže oko obale i hrane se jatima riba.

Dronovi sve snimili

Snimci sa plaže Talou, na kojima se vidi kako ajkule teraju jato ka stenama, dok su u blizini bili ronioci, brzo su se proširili društvenim mrežama.

Lokalni fotografi, koji su dronovima zabeležili prizore, procenjuju da je u jednom trenutku u vodi bilo više od stotinu ajkula.

Stručnjaci navode da je ovakvo ponašanje morskih predatora prirodna pojava, ali i upozoravaju da more u takvim uslovima nije bezbedno za kupače.

"Ljudi da poštuju prirodu"

"Ljudi treba da razumeju šta gledaju i da poštuju prirodu, jer ajkule tada imaju izraženi režim hranjenja", rekao je jedan od istraživača morskog okruženja.

Do utorka su se jata sitne ribe povukla, a ajkule su gotovo nestale iz plitkih zona, navode lokalni izvori.

Autor: Marija Radić