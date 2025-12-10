AKTUELNO

Extra

LJUDI UPOZORENI NA OPASNOST: Stotine ajkula vreba u plićaku, scene bude jezu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Stotine ajkula je viđeno u plitkim vodama kod Bajron Beja na istočnoj obali Australije, privučene jatima sitnih riba, javljaju lokalni mediji.

Tokom vikenda, stanovnici su snimili crne i sive morske pse, kao i bik ajkule, kako kruže oko obale i hrane se jatima riba.

Dronovi sve snimili

Snimci sa plaže Talou, na kojima se vidi kako ajkule teraju jato ka stenama, dok su u blizini bili ronioci, brzo su se proširili društvenim mrežama.

Lokalni fotografi, koji su dronovima zabeležili prizore, procenjuju da je u jednom trenutku u vodi bilo više od stotinu ajkula.

Stručnjaci navode da je ovakvo ponašanje morskih predatora prirodna pojava, ali i upozoravaju da more u takvim uslovima nije bezbedno za kupače.

"Ljudi da poštuju prirodu"

"Ljudi treba da razumeju šta gledaju i da poštuju prirodu, jer ajkule tada imaju izraženi režim hranjenja", rekao je jedan od istraživača morskog okruženja.

Do utorka su se jata sitne ribe povukla, a ajkule su gotovo nestale iz plitkih zona, navode lokalni izvori.

pročitajte još

Provalnici iščupali i ukrali sef težak 300 kilograma zajedno sa dragocenostima: Nesvakidašnja pljačka u Sloveniji

Autor: Marija Radić

#Australija

#Upozorenje

#obala

#opasnost

#priroda

POVEZANE VESTI

Svet

PANIKA U GRČKOJ: Ajkula viđena u još jednom popularnom letovalištu - snimljena u PLIĆAKU (VIDEO)

Svet

KRVAVI PROTESTI U BANGLADEŠU: Najmanje 97 poginulih u sukobima policije i demonstranata!

Svet

Velika protivteroristička akcija na severu Albanije: Policija opkolila kuću, čuju se povici 'Alahu Akbar'

Svet

ISPUNIO GRAĐANSKU DUŽNOST: Putin glasao na izborima elektronskim putem

Svet

VOĐA OZLOGLAŠENOG NARKO KARTELA IZA REŠETAKA: Evo gde ga je policija uhvatila (VIDEO)

Svet

TUŽAN PRIZOR NA OBALI AUSTRALIJE: Nasukalo se 140 kitova, pokušavaju da ih vrate u dubinu - Za neke je već bilo PREKASNO!