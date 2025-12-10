Kupio jaknu u second hand prodavnici, zavirio u džep i ostao bez teksta: Zauvek će pamtiti ovaj dan

Svim ljubiteljima second hand prodavnica je san da pronađu predmet koji vredi malo bogatstvo, ali to se retko dešava.

Ipak, jedna priča iz SAD pokazuje da ponekad sreća zaista može biti na strani “lovaca” na vredne polovne stvari.

Jedan Reddit korisnik je podelio svoje iskustvo koje mu je ulepšalo dan - i to na način koji nije mogao da predvidi.

Obišao je lokalnu prodavnicu, ugledao jaknu koja mu se dopala i odlučio da je pazari. Onda se dogodilo šok iznenađenje, prenosi Mirror.

“Kupio sam jaknu i bio presrećan. Još je imala etiketu, bila je zapravo nova“, objasnio je.

Kada se vratio kući i isprobao jaknu, prvi put je proverio džepove. U jednom je pronašao, ni manje ni više, nego pet novčanica od po 100 dolara!

“Kad sam izvadio novac, nisam mogao da verujem. Zauvek ću pamtiti današnji odlazak u second hand radnju“, dodao je srećnik.

Fotografiju pogledajte ovde.

Neobično iskustvo s koferom

Iako mnogi smatraju da je ovakav slučaj izuzetak, mnogi korisnici su podelili slična iskustva. Jedan od njih je napisao: “Neko je verovatno dobio jaknu kao poklon i nikada je nije nosio. Možda nije ni znao da je unutra novac“.

Drugi je napisao: “Jednom sam kupio polovnu knjigu i unutra pronašao 2.000 dolara. To je bio neki bogat čovek koji je želeo da pokloni pare. U knjizi je bila i poruka, ne sećam se tačno šta je pisalo. Knjigu sam platio dva dolara“.

Jedan korisnik se opisao neobično iskustvo: “Moja mama je jednom kupila polovni kofer. Otvorila ga je i ugledala donji veš. Zatim je pronašla medicinske igle i odelo za medicinsku sestru. Moja sestra i ja nismo mogli da prestanemo da se smejemo“.

Iako su ovakva otkrića u second hand prodavnicama retki, jedno je sigurno - sreća može da dođe u najneobičnijim oblicima.

Autor: S.M.