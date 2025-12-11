Žena dobila otkaz jer je dolazila prerano na posao, sud presudio u korist firme

Iako je otkaz zbog kašnjenja sasvim uobičajena stvar, jedna žena iz Španije našla se u neočekivanoj situaciji, ostala je bez posla jer je uporno dolazila previše rano. Ovaj neobični slučaj završio je na sudu nakon što je zaposlena tužila firmu zbog, kako je tvrdila, nepravednog otkaza.

Ignorisala upozorenja

Neimenovana radnica je redovno stizala na posao između 6:45 i 7:00, iako joj je radno vreme počinjalo tek u 7:30. Šef ju je više puta upozorio, usmeno i pismeno, da ne dolazi ranije i da ne sme da se prijavi niti počne da radi pre zvaničnog početka smene. Naveli su i da je pokušavala da se prijavi u sistem preko aplikacije firme još pre nego što bi fizički stigla u kancelariju.

Uprkos tome, u najmanje 19 navrata nastavila je sa istom praksom, što je na kraju dovelo do otkaza. Kao dodatni razlog, firma je navela i incident u kojem je zaposlena, bez ikakvog odobrenja, pokušala da proda polovan akumulator iz službenog automobila.

Sud doneo presudu u korist firme

Nakon otkaza, žena je tužila poslodavca Socijalnom sudu u Alikanteu, tvrdeći da je otkaz bio neopravdan. Međutim, sud nije stao uz nju. U presudi je navedeno da problem nije bio njen "preveliki osećaj za tačnost".

Sud je ocenio da je pokušaj prodaje akumulatora, u kombinaciji sa upornim kršenjem pravila uprkos više puta ponovljenim upozorenjima, pokazao obrazac nelojalnog ponašanja. Time je, kako stoji u presudi, prekršen član 54. španskog Zakona o radu, koji određuje situacije u kojima poslodavac može da otpusti radnika.

Reakcije na društvenim mrežama podeljene

Ovaj slučaj izazvao je dosta komentara na društvenim mrežama. Mnogi su stali na stranu otpuštene radnice, smatrajući celu situaciju apsurdnom.

„Prvi put čujem da neko može dobiti otkaz jer dođe ranije. Kod mog šefa bi te stavili na postament“, našalio se jedan korisnik. Drugi dodaje: „Ako kasniš – problem. Ako poraniš – opet problem.“

Iako je sud presudio u korist firme, žena i dalje ima pravo da podnese žalbu Vrhovnom sudu u Valensiji.

