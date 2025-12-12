Veruje se da OVE reči treba izgovoriti za spasenje duše: Obeležavamo dan Svetih mučenika Paramona i Filumena

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetih mučenika Paramona i Filumena i drugih 370.

U Vitiniji Azijskoj knez Akvilin užasno gonio hrišćane. Jednom je uhvatio 370 hrišćana i poveo ih sobom vezane na neko mesto, gde se nalazio hram boga Posejdona. Tu ih je opaki knez primoravao da se poklone i prinesu žrtvu. Iako je knez pretio smrću, niko ga nije poslušao.

U tom času prolazio je putem pokraj hrama muškarac po imenu Paramon.

On zastade kod gomile vezanih ljudi i kad je saznao o čemu se radi, uzviknu:

- O koliko nevinih pravednika hoće skverni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim i nemim idolima njegovim!

I produži Paramon put svoj. Tada je ljuti knez poslao svoje sluge da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najpre jezik probodoše trnom, potom ga obnažiše, i tako mu celo telo izbodoše.

Potom je ubijeno i onih 370 mučenika. Svi su stradali 250. godine.

Veruje se da ovo treba izgovoriti za spasenje duše:

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naš.

Autor: Marija Radić