Današnji datum označio je njihov kraj: Smrt dve ličnosti koje su obeležile nauku i modernu srpsku istoriju

Na današnji dan, 12. decembra samo više od veka razlike, preminula su dva velika imena našeg naučnog i društvenog života -Milutin Milanković, jedan od najznačajnijih srpskih naučnika svih vremena i Latinka Perović, istoričarka i političarka čiji je rad dosta obeležio razumevanje savremene srpske istorije.

Iako su delovali u sasvim različitim epohama i disciplinama, oboje su ostavili trag koji ni decenijama nakon njihove smrti ne bledi.

Milutin Milanković - naučnik koji je promenio razumevanje Zemljine klime

Milutin Milanković, svetski priznati matematičar, astronom i klimatolog, preminuo je 12. decembra 1958. godine. Njegova teorija klimatskih promena, zasnovana na astronomskim ciklusima, danas poznata kao Milankovićevi ciklusi, postala je temelj savremene klimatologije i jedan od stubova razumevanja ledenih doba.

Milanković je za života često bio potcenjen u domaćoj javnosti, ali je u naučnom svetu uživao izuzetan ugled. Njegovi proračuni, koji su u vreme nastanka izgledali kao naučna fantastika, potvrđeni su decenijama kasnije najmodernijim merenjima.

Zbog svog naučnog opusa ušao je u red najuticajnijih svetskih mislilaca 20. veka.

Valja napomenuti i da je bio vanredni profesor primenjene matematike, redovni profesor nebeske mehanike, dekan Filozofskog fakulteta školske 1926/27, pionir u raketnom inženjerstvu, potpredsednik SANU u tri mandata počev od 1948, dopisni član ЈAZU u Zagrebu od 1925, direktor Astronomske opservatoriјe u Beogradu od 1948. do 1951, član i reosnivač Komisiјe 7 za nebesku mehaniku Međunarodne astronomske uniјe od 1948. do 1953. Bio јe član nemačke akademiјe naturalista "Leopoldine" i nekoliko inostranih naučnih društava. Dodeljeno mu јe pet odlikovanja.

Napravio јe naјtačniјi kalendar do sada. Milanković јe kao autor ili koautor registrovao osam patenata, koјe јe u periodu 1905-1933. podnosio u različitim državama. Tokom profesorske kariјere ostao јe veran svom prvom životnom pozivu - građevinarstvu, pa јe radio kao konstruktor, statičar i supervizor na celom nizu građevinskih obјekata od armiranog betona širom Јugoslaviјe. Tako јe i većina patenata vezana za ovu oblast.

Njegova dostignuća su brojna i valja im se detaljno posvetiti kako bi se što preciznije sagledala veličina koja je bio Milutin Milanković i koja kroz njegova dela nastavlja i danas da živi i oblikuje svet.

No, sumirajmo da je osim rada na klimi, mimo kalendara, ostavio i trajne doprinose između ostalog i u geofizici i matematičkoj astronomiji, a njegova dela i danas se citiraju širom sveta.

Latinka Perović - istoričarka i političarka

Latinka Perović preminula je 12. decembra 2022. godine u 90. godini. Bila je jedna od najznačajnijih srpskih istoričarki, ali i jedna od ključnih političkih figura kraja šezdesetih i početka sedamdesetih godina.

Njen kasniji naučni rad obeležila je duboka analiza modernizacijskih procesa u Srbiji, kao i uporno insistiranje na kritičkom sagledavanju istorije. Za jedne je bila glas razuma, za druge kontroverzna figura, ali je retko koga ostavljala ravnodušnim svojim stavovima.

Do kraja života ostala je posvećena javnoj reči i proučavanju srpske političke tradicije, a svojim knjigama, studijama i intervjuima u nekom vidu oblikovala je način na koji se danas posmatra politička prošlost 20. veka na ovim prostorima.

Današnji datum tako spaja sećanje na dvoje ljudi čiji su radovi u nauci i u društvu nezaobilazna tačka razumevanja sveta oko nas.

Autor: Marija Radić