Jedna stvar je vernicima danas STROGO ZABRANJENA! SPC slavi Andrejevdan, praznik obavijen nizom verovanja

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici proslavljaju danas Svetog Andreja Prvozvanog, prvog apostola Hristovog i prvog sledbenika novozavetne vere, čije se delo i čuda slave vekovima.

Sveti Andrej stradao je na krstu zbog svoje neupitne odanosti hrišćanskoj misiji, a njegov značaj daleko prevazilazi crkvene okvire, dotičući se istorije, plemstva i dubokih narodnih verovanja.

Sveti Andrej, stariji brat Svetog apostola Petra i učenik Jovana Krstitelja, zaslužan je za širenje hrišćanstva na ogromnom području. Jevanđelje je propovedao u Vizantiji, Trakiji, dunavskim zemljama, oko Crnog mora, u Rusiji, Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde je na kraju i stradao.

Predanje svedoči o njegovim čudesnim moćima isceljenja. U gradu Patri, Sveti Andrej je podigao iz postelje ženu carskog namesnika, što je navelo nju da prihvati hrišćansku veru. Namesnik Egeata, razgnevljen ovim preobraćenjem, naredio je da se apostol razapne na krst i izbode kopljima.

Sveti Andrej ni tada nije odustao. Dok je ranjen i izmučen visio na krstu, nastavio je da propoveda i da deli pouke narodu, predavši svoju dušu Bogu u 62. godini života. Veruje se da su njegova isceliteljska delovanja nastavljena i nakon smrti, kroz njegove čudotvorne mošti.

Od Ruskog carstva do Karađorđevića

Značaj Svetog Andreja Prvozvanog ogleda se i u njegovoj ulozi patrona Rusije i Carigrada. U istoriji je ostao upamćen kao zaštitnik Ruskog carstva i carske porodice Romanovih.

Danas, Andrejevdan kao svog zaštitnika proslavlja i Kraljevski dvor Karađorđevića, čime ovaj praznik ima i duboku državotvornu i plemićku dimenziju.

Andrijevdan i moć medveda: Narodna verovanja

Ovaj praznik je u narodu obavijen nizom jedinstvenih verovanja, posebno onih vezanih za prirodu i životinje. Prema narodnim predanjima, Sveti Andrej je zaštitnik velikih životinja i jedini koji sa njima razgovara i kom su one pokorne.

U prošlosti, Andrejevdan su slavili mečkari, smatrajući da svetac ima moć da kroti medvede kao pse, pa čak i da jaše na njima putujući svetom. Veruje se da medvedi na ovaj dan ne čine štetu i ne diraju ljude, zbog čega se izričito zabranjuje odlazak u lov.

Što se tiče svakodnevnih radnji, zadržana su zanimljiva ograničenja:

U Šumadiji se ne sme štaviti koža, niti bilo šta sa njom raditi. U Homolju se ne radi ništa sa odećom – ne sme se prati, peglati, ušivati – da je mečke ne bi pocepale. Na ovaj dan se tradicionalno jede kukuruz, poštujući drevni običaj.

