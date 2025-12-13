JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU: Padobran mu se zakačio za rep aviona na 4.500 metara (VIDEO)

Rutinski skok pretvorio se u pravu dramu na nebu iznad severnog Kvinslenda – jedan padobranac ostao je zakačen za rep aviona na visini od 4.500 metara, potpuno bespomoćan u vazduhu.

Snimak zastrašujućeg trenutka podseća na filmsku fikciju, ali se odigrao u realnosti.

Rutinu zamenio haos

Krajem septembra, članovi kluba Far North Freefall Club organizovali su seriju skokova iz aviona Cessna. U letelici se nalazilo 17 padobranaca i pilot, a cilj je bio snimanje formacije od 16 ljudi na visini od 4.572 metra. Međutim, nekoliko sekundi nakon otvaranja vrata, rutinu je zamenila drama – jedan od padobranaca ostao je zakačen za rep aviona i povredio noge.

Poslednje sredstvo za spas

Pilot u početku nije znao šta se dešava, ali je primetio da avion gubi brzinu i ponaša se čudno. Tek kada je posada počela da viče, shvatio je razmere katastrofe. Dok je letelica tresla, padobranac je visio ispod repa boreći se sa užadima. Njegovih 13 kolega je uspešno iskočilo, dok su dvojica ostala na vratima posmatrajući borbu za život. Padobranac je tada posegao za poslednjim sredstvom spasa – malim nožem za hitne situacije. Presekao je 11 linija padobrana i krenuo u slobodan pad.

Pilot jedva sleteo

Iako se rezervni padobran delimično zapleo, zahvaljujući ogromnom iskustvu (više od 2.000 skokova), padobranac je uspeo da se stabilizuje i bezbedno prizemlji. Drama se nastavila i u avionu – pilot je jedva uspevao da kontroliše letelicu zbog oštećenja na repu. Komande su slabo reagovale, pa je uputio poziv za pomoć i uspeo da aterira u Tuli u uslovima koje stručnjaci opisuju kao „neverovatno teške“.

Autor: Dalibor Stankov