JEZIV SNIMAK SA GROBLJA, LJUDI NE VERUJU ŠTA GLEDAJU: Svašta smo do sada videli, ali ovo je za nepoverovati" (VIDEO)

Na groblju u hrvatskom gradu Šibeniku zabeležena je scena koja je užasnula građane i radnike opštinskih službi.

Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje vozača automobila kako prolazi kroz uske prolaze šibenskog groblja.

On je bukvalno manevrisao između grobova, u jednom trenutku je pokušavao i da se popne na visoku stazu na kojoj je posađeno drveće.

Kako ističu svedoci, na tom mestu ne mogu da prođu čak ni mrtvačka kola.

Incident se dogodio juče, a snimak je brzo izazvao lavinu reakcija zbog očiglednog nepoštovanja prostora koji za mnoge ima posebno emotivno i simboličko značenje.



Kompanija Čempres, koja upravlja grobljem, saopštila je da su tokom godina videli razne neprimerene situacije, ali ovaj slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim.

Kao što se može videti na videu koji je kompanija objavila na Fejsbuku, vozač se kretao kroz izuzetno uske prolaze, rizikujući oštećenje nadgrobnih spomenika.

- Viđali smo svašta na groblju, ali ovo je za neverovati. Vožnja kroz groblje, između grobova, gde čak ni pogrebna kola ne mogu da uđu. Srećom, nijedan grob nije oštećen, a moglo se desiti svašta nepoželjno. Iako su nemačke registarske oznake, mislim da ovo nije Nemac nego neki naš. U svakom slučaju nadležnima će bit prosleđen video snimak - piše u saopštenju kompanije.

