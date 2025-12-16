Ilon Mask prvi čovek sa bogatstvom preko 600 milijardi dolara

Zahvaljujući rastu vrednosti „SpaceX“-a, Maskovo bogatstvo procenjeno na 677 milijardi dolara.

Najbogatija osoba na svetu, Ilon Mask, premašio je granicu od 600 milijardi dolara neto vrednosti, postavši prvi čovek u istoriji koji je dostigao ovaj nivo bogatstva, preneo je „Forbs“.

Rast Maskovog bogatstva povezan je sa procenom vrednosti njegove kompanije za rakete „SpaceX“, koja je nedavno procenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u avgustu. Mask poseduje oko 42 odsto kompanije, što mu je donelo dodatnih 168 milijardi dolara, pa je ukupno bogatstvo procenjeno na 677 milijardi dolara.

Potencijalni prvi trilioner

Prema procenama, vrednost „SpaceX“-a mogla bi 2026. godine dodatno da skoči, što bi Masku otvorilo put da postane prvi trilioner na svetu. Pored „SpaceX“-a, Mask poseduje i „xAI Holdings“ kao i značajan udeo u „Tesli“, što dodatno doprinosi njegovom bogatstvu.

Ogroman rast u poslednjih pet godina

Maskovo bogatstvo beleži neverovatan rast: u martu 2020. iznosilo je 24,6 milijardi dolara, a u oktobru 2025. dostiglo je 500 milijardi dolara. Danas je za 425 milijardi dolara bogatiji od drugoplasiranog Larija Pejdža iz Gugla, čije je bogatstvo procenjeno na 252 milijarde dolara.

Prema „Forbsu“, Mask je sada samo 23 milijarde dolara udaljen od granice od 700 milijardi dolara, što sugeriše da bi njegova sledeća velika prekretnica mogla biti vrlo blizu.

Autor: Dalibor Stankov