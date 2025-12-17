ISPLIVALA DO SADA NEOBJAVLJENA FOTOGRAFIJA SA KNELETOVE SAHRANE: Iznad njegovog MRTVOG TELA u kapeli stoji jedan od preživelih aktera filma 'Vidimo se u čitulji' (FOTO)

Mladić koji je život izgubio tragično u 21. godini života u hotelu Hajat.

Devedesete su bile vreme kada je Beograd živeo između ratnih frontova i sopstvenog haosa. Ulice su bile preplavljene oružjem, pucnjava je bilo na svakom ćošku, a krvava ubistva postala su gotovo svakodnevica. U tom haosu siromaštva i bezakonja, kriminalci su poprimali mitske razmere. Slikali su se za novine, punili naslovne strane i svoje sukobe vodili javnim, gotovo medijskim spektaklima.

Fotografija iz kapele kao autentično svedočanstvo devedesetih

Na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih" objavljena je do sada neviđena fotografija sa sahrane Aleksandra Kneževića Kneleta, snimljena u kapeli, na kojoj se iznad kovčega jasno vide Mirko Tomić zvani Bosanac i Miodrag Baškalović, poznatiji kao Mija. Reč je o autentičnom kadru koji dokumentuje jedan od najzapaženijih ispraćaja u Beogradu početkom devedesetih godina.

Fotografija ima pre svega dokumentarnu vrednost, jer prikazuje ljude čija su imena ostala zabeležena u novinskim tekstovima, čituljama i kasnije u dokumentarnom filmu koji je obeležio to vreme.

Ko je bio Aleksandar Knežević Knele?

Aleksandar Knežević Knele bio je poznata figura beogradskog kriminalnog miljea i pripadnik voždovačke ekipe. Njegovo ime se početkom devedesetih često pojavljivalo u medijima, a Knele je važio za osobu blisku tadašnjim akterima sa beogradskog asfalta.

Njegov život, a posebno njegova smrt ostavili su snažan utisak u javnosti i označili jedan od događaja koji su najavili talas nasilja i obračuna unutar kriminalnih krugova u Beogradu.

Ubistvo Kneleta

Aleksandar Knežević Knele ubijen je 28. oktobra 1992. godine u Beogradu u hotelu Hajat. Ubistvo je u tom trenutku izazvalo veliku pažnju javnosti i medija, a sahrana je okupila veliki broj ljudi iz tadašnjeg podzemlja, što je potvrđeno i brojnim čituljama objavljenim u novinama.

Ubistvo Kneleta nikada nije dobilo potpuni sudski epilog, ali se u hronikama tog vremena navodi kao jedan od ključnih događaja u ranoj fazi kriminalnih obračuna devedesetih. Jedna od verzija koju govori bivši komandir straže u CZ-u jeste da je Knele glavom platio pogrešan potez prema jednom od legendarnih jugoslovenskih kriminalaca, Radetu Ćaldoviću Ćenti.

Mirko Tomić Bosanac na sahrani

Na fotografiji se vidi Mirko Tomić Bosanac, koji se i u čituljama za Kneleta pominje kao jedan od ljudi bliskih Kneževiću. Bosanac je bio poznat javnosti kao deo kriminalnog miljea, a važio je za srčanog i nepredvidivig momka, lakog na obaraču.

Mirko Tomić Bosanac ubijen je 2000. godine od strane pripadnika zemunskog klana, čime se i njegova sudbina uklopila u obrazac nasilnog kraja koji je zadesio mnoge aktere tog perioda.

U beogradskom podzemlju kružile su priče da je reč o ubistvu iz osvete zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana 15. januara iste godine, međutim Tomićeva uloga u tom zločinu nikada nije dokazana. Takođe, Tomića su povezivali i sa ubistvom ministra odbrane Pavla Bulatovića, da bi se na kraju i on sam našao na nišanu.

Bosanac je, inače, bio prvi koji je likvidiran automatskim oružjem iz vozila u pokretu i to sa 30 hitaca, što se kasnije smatralo potpisom "zemunskog klana".

- Tomić je kobnog dana "golfom" išao Bulevarom Nikole Tesle. U jednom trenutku njegovom vozilu približio se automobil u kojem su bile ubice. Vozeći paralelno, ubice su iz "kalašnjikova“ ispalili 30 metaka. Iako smrtno pogođen, Tomić je pokušavao da nastavi vožnju, ali je posle nekoliko desetina metara udario u banderu nedaleko od PC "Ušće" - rekao je tada izvor iz istrage za medije.

Miodrag Baškalović Mija i film „Vidimo se u čitulji“

Posebnu pažnju na fotografiji izaziva Miodrag Baškalović pooznat i kao Mija Piroman, koji je široj javnosti postao poznat po pojavljivanju u dokumentarnom filmu "Vidimo se u čitulji" iz 1995. godine, u režiji Janka Baljka.

Film je ostao upamćen kao jedno od najznačajnijih svedočanstava o beogradskom kriminalnom miljeu devedesetih i zasniva se na intervjuima i javnim nastupima aktera tog vremena, među kojima je bio i Baškalović.

Povlačenje iz javnosti

Prema dostupnim i proverljivim informacijama, Miodrag Baškalović se kasnije povukao iz kriminalnog života i prestao da se pojavljuje u medijima. Za razliku od velikog broja ljudi koji su se pojavili u filmu "Vidimo se u čitulji", njegovo ime se kasnije ne vezuje za nove kriminalne radnje ili sudske procese.

Neobjavljenu fotografiju sa Kneletove sahrane možete pogledati na profilu "Legende devedesetih" na njihovoj fejsbuk stranici klikom OVDE.

Autor: Iva Besarabić