Srbi, ove cake morate da znate: Štede gorivo, a i vaš automobil

Pitanje pri kojim brzinama automobil troši najmanje goriva često izaziva rasprave među vozačima, ipak, brojna istraživanja i preporuke stručnjaka pokazuju da postoje jasna i dokazana pravila kada je u pitanju ekonomična vožnja.

Ekonomična vožnja postaje važna tema za sve vozače.

Razumevanje načina na koji brzina i stil vožnje utiču na potrošnju goriva može značajno smanjiti troškove i produžiti vek trajanja automobila.

Dakle, za većinu vozila pravilo je da se što pre ubrza, prebaci u najviši stepen prenosa, vozi do 90 km/h i održava broj obrtaja motora od 1500 do 2500 o/min. Tada je potrošnja najmanja, a najmanje opterećujete motor.

Nemačka stručna organizacija TÜV objasnila je kako funkcionisati kada je u pitanju brzina i potrošnja goriva.

Kako su naveli, preporučuje se brzina od 70 do 80 procenata maksimalne brzine - ali ne sme preći 130 km/h. Ovo pravilo (do 80 procenata maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju veliku maksimalnu brzinu.

Automobil koji ima maksimalnu brzinu od 150 km/h trebalo bi da se kreće u rasponu brzina između 105 i 120 km/h.

Autor: D.Bošković